Luminarie di Natale a Savona, restituite le quote ai 40 commercianti dell’Oltreletimbro

In seguito ai ritardi, i titolari delle attività di corso Tardy e Benech e vie vicine avevano rinunciato e chiesto il rimborso

Pini corso Tardy e Bench Savona

Savona. Sono state restituite tutte le 40 quote versate in anticipo dai commercianti dell’Oltreletimbro per il montaggio delle luminarie di Natale.

“Grazie al lavoro certosino, iban per iban, da parte di Alessandra Cirio per Confartigianato Savona – evidenzia Cristina Scaramuzza, cotitolare di una delle attività che aveva contribuito -, le associazioni che funzionano in città ci sono, meditate cari colleghi”.

Il mancato montaggio entro l’8 dicembre aveva scatenato le polemiche dei commercianti che avevano provveduto a pagare entro il 20 novembre. Così avevano deciso di chiedere il rimborso tramite Confartigianato e rinunciare alle luminarie.

Ente Fiera aveva spiegato che “i ritardi erano dovuti a diverse concause a partire dallo screening delle aziende che volevano aderire, oltre alla burocrazia”.

