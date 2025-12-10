Luminarie a Savona, l’Oltreletimbro rinuncia e chiede il rimborso: “Il 10 dicembre zona più commerciale senza luci, inaccettabile”

Savona. Anche quest’anno polemiche sui ritardi nel montaggio delle luminarie. I commercianti dell’Oltreletimbro hanno rinunciato e chiesto di essere rimborsati della quota anticipata entro fine novembre.

“Il percorso delle luminarie quest’anno era stato accolto favorevolmente dal nostro quartiere – commenta il titolare di una della polleria di corso Tardy e Benech, Maurizio Scaramuzza -. Infatti avevano partecipato più di 60 attività commerciali, pagando come richiesto 122 euro a testa entro il 22 novembre. Il progetto si è scontrato contro l’incapacità di chi era capofila dello stesso”.

“Abbiamo chiesto di annullare il montaggio e il rimborso perchè, a prescindere dalle responsabili dell’errore, è impensabile che al 10 dicembre ci sia la zona più commerciale della città senza luci, pagate tra l’altro prima di altri che hanno le luci già montate. Sicuramente il prossimo anno ci muoveremo in maniera autonoma come abbiamo sempre fatto in passato”.

“Mi hanno contattato per mandare la lettera con la richiesta di rimborso – aggiunge Alessandra Cirio di Confartigianato Savona -. Le imprese che avevano aderito non hanno ritenuto corretto dover aspettare così tanto quando sono stati i primi ad aver pagato”.

Le luci nel centro città, invece, sono state montate solo nella giornata di ieri in via Paleocapa e in corso Italia. Oggi il montaggio è proseguito in via Montenotte, via Verzellino, via Manzoni e via Astengo. Negli altri quartieri, Legino e Villapiana, il Comune ha fatto installare dei punti selfie oltre al tradizionale albero di Natale in piazza Sisto (acceso il 29 novembre).

Laura Chiara, presidente di Ascom Savona, spiega: “I ritardi sono dovuti a diverse concause, a partire dalla burocrazia. Abbiamo iniziato mesi fa a raccogliere le adesioni dei commercianti facendo uno screening di 300 aziende. Purtroppo i tempi non sono stati rapidi, i documenti sono dovuti passare nei vari uffici competenti e aspettare le autorizzazioni, in Italia la burocrazia non aiuta”.