Loano, rinnovato il servizio di ambulanza veterinaria per soccorrere gli animali in difficoltà

Loano. Il Comune di Loano e l’Associazione Ambulanze Veterinarie Italia Odv hanno rinnovato il servizio di ambulanza veterinaria attivo dall’anno scorso sul territorio della città dei Doria. La convenzione è stata rinnovata nella giornata di mercoledì 17 dicembre e avrà durata di un anno.

In base alla convenzione, l’Associazione Ambulanze Veterinarie Italia si impegna ad intervenire su richiesta del proprietario residente nel Comune di Loano (che deve garantire la presenza durante la consegna ed il trasporto dell’animale) o del turista ospite in città o su segnalazione delle forze dell’ordine. Il servizio è gratuito per i residenti a Loano e riguarda interventi in urgenza di primo soccorso e trasporto alla clinica più vicina nel raggio di 20 chilometri (andata e ritorno) dalla città di Loano. Il servizio è disponibile in toto anche per i non residenti (turisti o altro) sulla base di preventivi di spesa forniti anticipatamente dall’Associazione.

Le ambulanze possono effettuare interventi anche non in urgenza (ad esempio trasferimenti per visite programmate o terapie) sempre sulla base di precisi preventivi di spesa. L’Associazione opera in stretto coordinamento con i locali servizi dell’Asl al fine di adeguare il proprio operato alle disposizioni regionali in materia di prevenzione e tutela della salute degli animali.

II Comune di Loano per lo svolgimento del servizio si impegna a corrispondere un contributo forfettario di 4 mila euro.

Il numero da contattare è 331.482.4724.

LA FEDERAZIONE AMBULANZE VETERINARIE ITALIA

Ambulanze Veterinarie Italia nasce nel 2014 da un’idea del suo presidente Jimmy Dotti con una prima sede a Carcare, nella provincia di Savona. L’associazione ha come obiettivo di istituto assicurare ad ogni animale in difficoltà un primo soccorso salvavita ed il trasporto verso la struttura veterinaria di fiducia del proprietario o, se non disponibile, verso la clinica veterinaria più vicina. Nel corso degli anni il continuo incremento dell’attività e del numero di interventi è stato supportato dalla crescita strutturale ed organizzativa che ha visto crescere l’associazione anche in termini organizzativi.

L’organizzazione

Per garantire un soccorso adeguato ad ogni specie animale sono stati allestiti automezzi (ambulanze già ad uso umano e auto mediche) con gabbie di contenimento di varie misure e con strumenti di accalappiamento antistress che assicurano il recupero dell’animale ferito e il trasporto in totale sicurezza anche per gli operatori. Ai mezzi è possibile agganciare un rimorchio omologato per il trasporto di grandi animali (fino a 10 quintali di peso). Una capiente barella in alluminio, trainata da un argano interno e provvista di cinghie di contenimento, facilita il carico dell’animale in decubito. All’interno del rimorchio è presente anche una seconda barella, progettata su disegno dell’associazione. Tutti i veicoli sono dotati di impianti di somministrazione di ossigeno a norma, monitor delle funzioni vitali, lettore di microchip e di barelle spinali di varie dimensioni.

Gli operatori, intervenendo nel luogo dove l’animale è in stato di necessità e trasportando il soggetto infortunato alla struttura veterinaria della zona di riferimento, contribuiscono ad evitare il peggioramento delle condizioni patologiche, promuovendo, nei limiti della loro laicità, le migliori condizioni di recupero e trasporto del paziente animale. Oltre al soccorso in emergenza e ai presidi durante manifestazioni, eventi, gare, l’associazione si occupa anche di interventi programmati quali il trasporto dell’animale pre e post operatorio, l’accompagnamento allo studio Veterinario degli animali con proprietari anziani, disabili o che siano impossibilitati ad effettuare lo spostamento in autonomia o semplicemente per visite di controllo e vaccinazioni.

Le collaborazioni

Nel corso degli anni Avi ha sviluppato una serie di collaborazioni e convenzioni con Enti, Istituzioni e Strutture su tutto il territorio nazionale e vanta rapporti consolidati con: Province, Comuni, ASL, società concessionarie di autostrade. Gli ambiti di intervento vanno dal recupero e soccorso degli animali domestici vaganti o in difficoltà, al recupero di animali selvatici vaganti in ambiti urbani o autostradali, al contenimento e recupero in autostrada di animali, anche numerosi e di grandi taglie, coinvolti in incidenti sulle tratte autostradali. I protocolli operativi sviluppati, la presenza continua e puntuale sul territorio, la costante collaborazione con medici veterinari esperti di primo soccorso, l’attenzione dedicata alla formazione e crescita dei nostri operatori sanitari zoofili, ci hanno consentito di gestire con successo gli impegni assunti. Particolare cura ed impegno sono stati dedicati alla formazione del Personale Volontario operativo sulle ambulanze. I volontari hanno frequentato con successo, il corso per operatori sanitari zoofili a bordo di ambulanze veterinarie, organizzato da AVI con l’ausilio di docenti medici veterinari liberi professionisti.