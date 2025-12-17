Loano, ladri in azione nelle scuole di corso Europa: nessun bottino, danneggiati alcuni serramenti

Loano. Qualche danno minimo ai serramenti e nessun bottino. E’ questo il “bilancio” del furto avvenuto la notte scorsa ai danni delle scuole elementari di corso Europa a Loano.

Secondo quanto ricostruito, i “soliti ignoti” avrebbero agito nelle ore notturne, favoriti (oltre che dall’oscurità) anche dal brutto tempo, che ha spinto la gran parte delle persone a restare a casa.

I ladri sarebbero entrati all’interno del plesso scolastico forzando una finestra. Una volta all’interno, però, non avrebbero trovato nulla di loro interesse e perciò sarebbero usciti a mani vuote (l’inventario delle dotazioni della scuola è comunque tuttora in corso).

Ad accorgersi del furto, questa mattina, è stato il personale scolastico al momento di riaprire la scuola per la ripresa delle lezioni.

La dirigenza scolastica ha immediatamente allertato le autorità. Il Comune di Loano ha subito inviato i propri addetti per stabilire l’entità dei danni e dare immediatamente il via alle riparazioni del caso.

Quello della notte scorsa è il secondo furto ai danni di una scuola avvenuto negli ultimi giorni: la notte precedente, infatti, ladri avevano preso di mira la sede di via Dante del liceo Bruno di Albenga, scassinando una macchinetta del caffè ed appropriandosi di alcune decine di euro in spiccioli.