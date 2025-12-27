Loano, in San Giovanni Battista il concerto “Magnificat” con Melissa Briozzo e Mattia Pelosi

Loano. La città di Loano si appresta a celebrare le festività e l’arrivo del nuovo anno con il Concerto di Natale “Magnificat”, in programma domenica 28 dicembre alle ore 21 nella chiesa di San Giovanni Battista, luogo simbolo della vita religiosa e culturale della comunità.

L’evento rappresenta un appuntamento di grande valore artistico e simbolico per la città, non solo per l’alto profilo musicale della proposta, ma anche perché vede riunirsi sul palco due noti artisti loanesi, il soprano Melissa Briozzo e il tenore Mattia Pelosi, che tornano a esibirsi insieme nella loro città natale per celebrare il Natale attraverso la musica sacra.

Accanto a loro si esibirà il mezzosoprano Aviva Manenti, accompagnata all’Electone dal maestro Stéphane Eliot, tra i rarissimi interpreti in Europa di questo strumento di straordinaria suggestione timbrica. La conduzione della serata sarà affidata al maestro Andrea Elena, che guiderà il pubblico lungo un percorso musicale di intensa profondità espressiva e spirituale.

Il programma del concerto si configura come un itinerario sonoro dedicato al tempo natalizio, capace di coniugare tradizione, emozione e ricerca interpretativa, offrendo alla cittadinanza e ai visitatori un’occasione di autentico raccoglimento in una cornice architettonica di grande valore storico e artistico.

L’iniziativa, che fa parte del MusicOpera Festival, è promossa dall’Associazione MusicOperArtist e si avvale del patrocinio del Comune di Loano e del contributo della Fondazione De Mari, a conferma dell’impegno condiviso nella valorizzazione della musica, del patrimonio culturale e dei talenti del territorio.

L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.