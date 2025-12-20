Lo studente savonese Mattia Novelli vince la borsa di studio Masterclass Ho.Re.Ca. e vola a Milano Cortina 2026

Savona. Grande opportunità per uno studente dell’IIS Boselli Alberti Mazzini Da Vinci di Savona che vince la Borsa di Studio Masterclass Ho.Re.Ca. e si prepara per Milano Cortina 2026.

Si tratta di un promettente studente di Savona che frequenta la classe quinta dell’Indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing e si è aggiudicato una prestigiosa Borsa di Studio del valore di 4 mila euro nell’ambito del programma Masterclass Ho.Re.Ca. Questo percorso formativo, promosso da due importanti sponsor internazionali è stato specificamente pensato per studenti e studentesse provenienti da Istituti Alberghieri, Turistici e Amministrativi.

L’iniziativa non solo offre un arricchimento formativo, ma è direttamente collegata a un evento di caratura internazionale: la Masterclass Ho.Re.Ca. si svolge infatti in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026. Mattia Novelli, residente a Savona, è tra i 10 studenti italiani selezionati per questo programma, che si è sviluppato lungo un periodo di due anni scolastici.

L’opportunità più significativa offerta è l’esperienza di Job Shadowing, della durata di 2 giorni (8-9 febbraio 2026) , che i partecipanti potranno intraprendere proprio durante i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026. Si tratta di una grande occasione per acquisire competenze in un contesto internazionale di altissimo livello e per arricchire il proprio bagaglio professionale.

La Borsa di Studio è destinata al proseguimento degli studi del beneficiario e i fondi potranno essere utilizzati per la carriera futura, tra cui l’iscrizione all’università o a un ITS, oppure per l’acquisto di materiale specificamente finalizzato al supporto della didattica. Il premio rappresenta un importante riconoscimento per l’impegno dello studente e per la qualità dell’istruzione offerta dall’Istituto savonese.