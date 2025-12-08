“Lo sport ad Albenga”, sabato una carrellata storica presso l’auditorium San Carlo

Albenga. La Fondazione G.M. Oddi, con il patrocinio del Comune di Albenga, assessorato Turismo e Cultura, propone, per la rassegna “Albenga Passato e Presente”, sabato 13 dicembre alle ore 17, nell’auditorium San Carlo di via Roma 58, la conferenza “Lo sport ad Albenga”. Una carrellata storica, con una ricca documentazione fotografica, dalla nascita delle prime associazioni sportive della fine ‘800 alle manifestazioni ginniche del ‘900, sino al tempo attuale.
Ezio Madonia, campione olimpico, primatista italiano dei 100 metri piani, allenatore di fama internazionale, presenterà un interessante quadro della sua carriera sportiva e dell’atletica albenganese degli ultimi anni.
Alessandro De Blasi, direttore tecnico del Kombat Team, vicepresidente regionale Federkombat, premiato allenatore dell’anno dal CONI, parlerà della preparazione di giovani atleti albenganesi giunti nelle arti marziali a importanti traguardi nazionali e internazionali.
Mario Moscardini coordina la rievocazione del periodo storico.
Interverrà Emanuele Feroleto, consigliere delegato agli Eventi Sportivi del Comune di Albenga.
L’ingresso è gratuito e al termine della conferenza a tutti i partecipanti verrà offerto un rinfresco dalla Fondazione G.M. Oddi.
La locandina dell’evento