Botte

Lite per strada all’alba a Spotorno, un uomo finisce in ospedale

E' successo intorno alle 5.15 in via Verdi

carabinieri notte
Foto d'archivio

Spotorno. E’ di un ferito, fortunatamente non grave, il bilancio del alite avvenuta all’alba a Spotorno in via Verdi. Due uomini, uno di nazionalità italiana e l’altro albanese, intorno alle 5.15 del mattino, per motivi ancora in fase di accertamento hanno iniziato a litigare: ne è nata una colluttazione nella quale l’albanese ha avuto la peggio.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Bianca di Spotorno, che ha portato l’uomo al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Savona in codice giallo.

Le indagini sono affidate ai carabinieri, giunti sul luogo della lite nell’immediatezza. Al vaglio dei militari le ragioni della lite e l’eventuale utilizzo o meno di armi o corpi contundenti.

