  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Violenza domestica

Lite familiare ad Albenga con accoltellamento: due feriti, indagini in corso

E' successo in via Trieste, sul posto personale sanitario e carabinieri, che stanno svolgendo gli accertamenti sul ferimento dei due conviventi

ambulanza carabinieri albenga
ambulanza carabinieri albenga
ambulanza carabinieri albenga ambulanza carabinieri albenga

Albenga. Presunto accoltellamento in casa ad Albenga in via Trieste nel pomeriggio di oggi.

Stando alle prime informazioni sull’accaduto, si è verificata una violenta lite familiare, tra due conviventi: l’uomo e la donna presentavano ferite da arma bianca, tuttavia sono ancora in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri intervenuti prontamente sul posto.

Secondo quanto appreso, prima i due avrebbero iniziato con insulti reciproci, in seguito si sarebbe verificata una vera e propria aggressione, fino all’uso di coltelli e al conseguente ferimento della donna, che è riuscita a scappare e trovare aiuto dai militari. In seguito è stata trasportata per accertamenti all’ospedale Santa Corona.

L’allarme è scattato poco prima delle 17.00, con l’arrivo all’interno dell’abitazione dei militi della Croce Bianca albenganese e del 118: i due feriti sono stati curati e medicati, l’uomo, D.L.B, 44 aani, trasferito presso la caserma ingauna, con i carabinieri ancora impegnati nell’esatta ricostruzione dell’episodio.

Le condizioni della donna, M.R., 49 anni, a seguito della collutazione domestica, non sono giudicate gravi: si stanno svolgendo le indagini del caso.

Al vaglio anche le ferite riportate dal convivente, non si esclude che, dopo l’atto violento, possa essersi tagliato le vene e inflitto autonomamente altri tagli sul corpo.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.