Lite familiare ad Albenga con accoltellamento: due feriti, indagini in corso

Albenga. Presunto accoltellamento in casa ad Albenga in via Trieste nel pomeriggio di oggi.

Stando alle prime informazioni sull’accaduto, si è verificata una violenta lite familiare, tra due conviventi: l’uomo e la donna presentavano ferite da arma bianca, tuttavia sono ancora in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri intervenuti prontamente sul posto.

Secondo quanto appreso, prima i due avrebbero iniziato con insulti reciproci, in seguito si sarebbe verificata una vera e propria aggressione, fino all’uso di coltelli e al conseguente ferimento della donna, che è riuscita a scappare e trovare aiuto dai militari. In seguito è stata trasportata per accertamenti all’ospedale Santa Corona.

L’allarme è scattato poco prima delle 17.00, con l’arrivo all’interno dell’abitazione dei militi della Croce Bianca albenganese e del 118: i due feriti sono stati curati e medicati, l’uomo, D.L.B, 44 aani, trasferito presso la caserma ingauna, con i carabinieri ancora impegnati nell’esatta ricostruzione dell’episodio.

Le condizioni della donna, M.R., 49 anni, a seguito della collutazione domestica, non sono giudicate gravi: si stanno svolgendo le indagini del caso.

Al vaglio anche le ferite riportate dal convivente, non si esclude che, dopo l’atto violento, possa essersi tagliato le vene e inflitto autonomamente altri tagli sul corpo.