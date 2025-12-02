Lite domestica e aggressione in via Trieste ad Albenga: 44enne denunciato

Albenga. È stato denunciato il 44enne (D.L.B.) che ieri (1 dicembre), nel tardo pomeriggio, si è reso protagonista di un’aggressione, arrivata al culmine di una violenta lite domestica con la convivente.

Secondo quanto emerso, quella che era nata come una discussione tra l’uomo e la donna (M.R.), 49 anni, è rapidamente degenerata. L’episodio, avvenuto in via Trieste, ha richiesto l’intervento delle Forze dell’Ordine e dei sanitari.

A seguito della violenza, la convivente è riuscita ad allontanarsi autonomamente dall’abitazione e a rifugiarsi in caserma, chiedendo aiuto ai carabinieri e fornendo la sua testimonianza.

Ai militari ha anche consegnato le chiavi di casa, permettendo loro di accedere all’appartamento dove si era consumata la lite. Lì hanno trovato l’uomo che, nel frattempo, si era autoprocurato delle ferite con un coltello (ecco perché inizialmente si era anche parlato di un accoltellamento).

Dopo aver richiesto l’intervento dei soccorsi, il 44enne è stato medicato, mentre la donna è stata accompagnata in ospedale, al Santa Corona di Pietra Ligure.

Nonostante la concitazione dei momenti, nessuno dei due è in condizioni gravi. I carabinieri stanno ora proseguendo le indagini e gli accertamenti sulla vicenda.