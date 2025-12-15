L’Istituto Comprensivo Albenga I presenta la Rendicontazione Sociale

Albenga. L’Istituto Comprensivo Albenga I ha presentato la propria Rendicontazione Sociale, documento che rappresenta uno strumento fondamentale di trasparenza, responsabilità e dialogo con il territorio.

Attraverso la Rendicontazione Sociale, l’Istituto “restituisce alla comunità scolastica e cittadina una visione complessiva delle attività svolte, dei risultati raggiunti e delle scelte educative e organizzative adottate, mettendo in evidenza il valore pubblico del servizio scolastico e l’impatto delle azioni intraprese su studenti, famiglie e territorio”.

Il documento “illustra il percorso dell’Istituto in relazione agli obiettivi formativi, all’inclusione, all’innovazione didattica, alla progettualità educativa e alla collaborazione con enti e realtà locali, offrendo una lettura chiara e accessibile dell’identità e dell’operato della scuola”.

La Rendicontazione Sociale si configura come “un importante momento di autovalutazione e miglioramento continuo, oltre che come occasione di condivisione e partecipazione, rafforzando il legame tra scuola, famiglie e comunità”.

Il documento è consultabile attraverso i canali ufficiali dell’Istituto Comprensivo Albenga 1 ed è rivolto a tutti coloro che desiderano conoscere in modo approfondito il lavoro svolto dalla scuola e le prospettive future.