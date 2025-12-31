Liguria. Aria più fredda proveniente dal nord-est europeo inizia ad affluire sul Nord Italia e in parte anche sulla nostra regione. Si tratta in ogni caso di correnti per lo più secche, quindi la stabilità continuerà a farla da padrona. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Avvisi: al mattino tramontana molto forte con raffiche fino a burrasca in particolare negli sbocchi vallivi di Genova e Savona.

Cielo e Fenomeni: al mattino lungo la fascia costiera il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso, mentre sui settori appenninici di Genova e Savona, ed in particolar modo tra la Valle Scrivia e la Val Bormida orientale, il cielo sarà coperto e su tali zone non escludiamo una spolverata di neve a quote comprese tra 300-400m. Nel corso del pomeriggio anche in queste zone la nuvolosità andrà via via diradandosi mentre sulla fascia costiera proseguono condizioni di cielo sereno. In serata parziale aumento della nuvolosità tra Genovese e Golfo del Tigullio.

Venti: al mattino tramontana forte con raffiche tra 70-80 km/h in particolare negli sbocchi vallivi di Genova e Savona, più deboli altrove. Nel pomeriggio ventilazione in leggero calo. Mari: stirato sotto costa, mosso o molto mosso al largo.

Temperature: in generale calo ovunque. Costa: min: +2°C/+8°C – max: +7°C/+12°C; interno: min: -6°C/+3°C – max: +4°C/+8°C.

GIOVEDì 1 GENNAIO: nel corso della mattinata graduale aumento della nuvolosità in particolar modo sul settore centrale, dove saranno possibili brevi scrosci di pioggia, mentre tra la Valle Scrivia e la Valle Stura vi potranno essere delle deboli nevicate a quote inferiori i 500m. Nel corso del pomeriggio nuvolosità ancora presente in particolar modo sul settore centro-orientale con possibili piovaschi. A ponente vi saranno invece ampie schiarite. [Seguire i prossimi aggiornamenti]

Venti: moderati prevalenti da sud-est. Mari: generalmente mosso. Temperature: in aumento lungo la fascia costiera, stazionarie sulle alture.

VENERDì 2 GENNAIO: nuvolosità irregolare sul settore centro-orientale, dove non escludiamo qualche debole rovescio. Maggiori schiarite a ponente.

Temperature: in generale aumento. [Seguire i prossimi aggiornamenti]