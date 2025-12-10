L’ex consulente finanziaria Maura Bico finisce in carcere: telefonava a banche ed ex clienti

Albenga. L’ex consulente finanziaria Maura Bico finisce in carcere. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Savona, infatti, hanno dato esecuzione, su delega della Procura della Repubblica di Savona, ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip su specifica richiesta dell’Autorità Giudiziaria, in aggravamento della precedente misura degli arresti domiciliari.

Formalmente in pensione e cancellata dall’albo dal 2014, avrebbe comunque continuato, nel tempo, a gestire e raccogliere i risparmi di numerosi clienti: a loro Bico si sarebbe presentata, negli anni, come procacciatrice d’affari operante per conto di un noto istituto bancario e assicurativo svizzero.

In particolare, la bancaria, nonostante avesse, dal luglio scorso, l’assoluto divieto di utilizzare il telefono durante l’esecuzione della misura degli arresti domiciliari, ad eccezione di deroghe specifiche per la prenotazione di visite mediche e lo svolgimento di colloqui con i legali di parte, avrebbe effettuato molteplici telefonate verso persone con le quali non avrebbe potuto parlare, tra i quali ex clienti, vittime della frode, istituti bancari, società finanziarie, di intermediazione e di recupero crediti, nonché altre imprese di diversi settori merceologici.

Per tale ragione, l’Autorità Giudiziaria ha disposto la sostituzione e l’aggravamento della misura degli arresti domiciliari con quella più pregnante della custodia cautelare in carcere, al fine di impedire la reiterazione dei reati contestati.

LE INDAGINI

Nel corso delle precedenti indagini di polizia giudiziaria, svolte sotto la direzione della Procura della Repubblica e basate su capillari attività di analisi dei conti, è stato acclarato, in particolare, come l’ideatrice della frode, esperta conoscitrice del diritto bancario e finanziario, fosse riuscita, promettendo rendimenti sicuri e rilevanti, a raccogliere abusivamente i risparmi di 112 clienti, dei quali aveva carpito, anche mediante artifizi e raggiri, la totale fiducia.

LE TESTIMONIANZE DEGLI EX CLIENTI

Diverse erano state le drammatiche testimonianze sulla vicenda raccolte da IVG, tra cui il racconto di due padri che, con il peso di mutui e l’onere di crescere figli piccoli, hanno visto in un attimo vaporizzarsi tutto ciò che avevano, rispettivamente 100 e 800mila euro, a causa dello “Schema Ponzi” che, secondo la Procura di Savona e la Guardia di Finanza, sarebbe stato orchestrato da Bico.

Ma anche la storia di una donna, truffata insieme al marito, che, in un attimo, ha perso i soldi “risparmiati con tanti sacrifici” per i loro figli.