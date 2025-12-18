Lesioni all’ex convivente, condannato un 50enne di Loano

Loano. E’ stato condannato alla pena di due mesi e 20 giorni un 50enne loanese finito a processo per lesioni personali dolose procurate alla sua ex convivente.

Questa mattina, in Tribunale a Savona, si è concluso il procedimento penale a carico dell’imputato, che aveva scelto il rito abbreviato, con la sentenza pronunciata dal Giudice per l’Udienza Preliminare De Dominicis.

All’uomo, nel febbraio 2024, era stato imposto dal Gip di Cuneo il braccialetto elettronico a tutela dell’ex compagna, residente a Mondovì: successivamente l’iter giudiziale era stato spostato, per competenza territoriale, a Savona.

Rispetto al quadro probatorio iniziale, il Gup non ha però riconosciuto il reato di maltrattamenti.

“Siamo soddisfatti – commenta l’avvocato Alessandro Parino, difensore della parte offesa (una donna quarantenne), perchè è stato accertato il fatto storico che vi è un colpevole e vi è una vittima: ora, con calma valuteremo se ricorrere in appello nei limiti di quanto possibile, ma oggi finalmente la mia assistita, e con lei i suoi familiari che hanno seguito tutta la vicenda, può finalmente tirare un sospiro di sollievo per la pagina di verità processuale scritta” conclude il legale savonese.