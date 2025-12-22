Leoncini, Leo e Lions insieme per il Natale: panettoncini e poesie per gli ospiti dell’Hospice Rossello e della Rp Bagnasco

Savona. Tra sabato e oggi, lunedì 22 dicembre, Leoncini, Leo e Lions hanno portato il calore del Natale nelle strutture del territorio, facendo visita all’Hospice Centro Misericordia Rossello e alla Residenza Protetta, e nella giornata di oggi alla Residenza Protetta Casa Marino Bagnasco, incontrando oltre 120 ospiti.

Durante le visite sono stati donati panettoncini e pandorini, accompagnati da parole, sorrisi e momenti di condivisione. Un ruolo speciale lo hanno avuto i Leoncini, che con grande sensibilità hanno preparato i biglietti di auguri e letto le poesie dedicate agli ospiti, regalando emozioni autentiche e attimi di sincera vicinanza.

I Leo hanno contribuito con la donazione di panettoncini e pandorini, mentre i Lions hanno accompagnato e sostenuto l’intero service, rendendo possibile un’iniziativa che ha unito generazioni diverse in un unico gesto di solidarietà.

“Il coinvolgimento di Leoncini e Leo rappresenta uno degli aspetti più significativi dell’iniziativa – spiega Rosella Scalone, Past President del Lions Club Savona Torretta – e riflette pienamente la missione dei Lions, da sempre impegnati nella formazione civica ed etica delle nuove generazioni. Attraverso esperienze concrete di servizio, bambini e giovani imparano il valore dell’attenzione verso le persone più fragili, sviluppando senso di responsabilità, empatia e spirito di comunità, principi fondanti dell’azione lionistica”.

“Un Natale fatto di presenza e attenzione, che dimostra come la collaborazione tra Leoncini, Leo e Lions possa trasformarsi in un messaggio concreto di umanità e comunità” conclude.