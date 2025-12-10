  • News24
Albenga

Leca si illumina per Natale, la frazione brilla grazie al contributo dei commercianti: ecco albero e luminarie

Il consigliere Caviglia: “Il contributo economico degli esercenti è stato decisivo per installare luci e musica. Grazie”

Albero e luminarie Leca 2025 Albero e luminarie Leca 2025

Albenga. La magia del Natale avvolge ancora una volta la frazione di Leca d’Albenga, che si veste a festa. 

Luminarie, musica e il tradizionale albero creano un magnifico colpo d’occhio, un risultato reso possibile grazie al sostegno attivo e fondamentale del tessuto commerciale locale.

Un esempio di sinergia e collaborazione, come ha spiegato il consigliere Antonio Caviglia, delegato alla frazione: “Si tratta di un grande risultato che offre davvero un bel colpo d’occhio. Non posso che ringraziare tutti i commercianti perché hanno dimostrato, ancora una volta, come sinergia e spirito di collaborazione facciano sempre la differenza”. 

Il loro apporto economico, – ha precisato ancora il consigliere, – è stato decisivo per installare le luminarie, permettendo a Leca di risplendere per le feste”.

Ma l’impegno del quartiere non si è limitato soltanto all’illuminazione. Il Natale a Leca si è arricchito anche di un profondo messaggio di solidarietà e di educazione ambientale.

In collaborazione con le educatrici dea scuola dell’infanzia comunale di Leca, della scuola d’infanzia Girotondo di Leca e della ludoteca Joyland, è stato infatti realizzato il tradizionale albero di Natale della frazione. 

I piccoli alunni sono stati i veri protagonisti: hanno dato vita agli addobbi dell’albero realizzandoli interamente con materiale di riciclo, un momento di divertimento che ha saputo lanciare un importante messaggio ecologico. 

L’albero è stato inaugurato ieri mattina (9 dicembre), alla presenza del consigliere Caviglia, che ha voluto “ringraziare anche i bambini, e le loro famiglie, e le educatrici per essersi prodigati nel progetto”.

