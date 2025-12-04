Lavagnese sconfitta ma viva: a Vado finisce 1-0. Ranieri: “Rammarico, ma ripartiamo da questa prova”

La Lavagnese cade al “Chittolina”, ma lo fa a testa alta. Il Vado vince 1-0, sfrutta l’unico vero dettaglio che indirizza la gara e resta in controllo della vetta. I bianconeri però escono dal campo con la sensazione di aver fatto una prestazione solida, coraggiosa e ricca di occasioni.

Mister Ranieri lo conferma subito: “Sono d’accordo con l’analisi. Il rammarico è lì: non siamo riusciti a buttarla dentro. Nel primo tempo abbiamo avuto chance importanti. Il palo di Oneto grida ancora vendetta. Nella ripresa Bellocci ha fatto un intervento clamoroso su Nieri. Poi c’è stata un’indecisione sul loro gol. Ma resto positivo. Venire qui e creare quattro o cinque opportunità non è semplice. Il Vado è una squadra molto forte. Dobbiamo ripartire da quanto si è visto oggi: compattezza, idee chiare e una buona identità. Da martedì prepareremo una settimana utile per andare avanti”.

Il piano gara della Lavagnese è stato chiaro e coraggioso. La squadra non si è chiusa, ha giocato, ha palleggiato e ha attaccato con criterio. Perfino dopo lo svantaggio, quando la necessità di scoprirsi ha lasciato inevitabilmente qualche spazio. Ranieri promuove il lavoro dei suoi: “Il tema era proprio questo. Volevamo mantenere la fase di gioco, senza rinunciare al palleggio. I ragazzi hanno interpretato bene quanto preparato. Abbiamo lavorato in settimana su queste situazioni. Il dettaglio del gol ha fatto la differenza. E il rammarico è tutto lì: vieni a Vado, giochi contro la prima della classe, probabilmente la candidata più forte alla vittoria del campionato, proponi questo tipo di partita… e poi non riesci a segnare. Ma dobbiamo tenerci i 90 minuti. Buoni, veri. Ripartiamo da quelli”.

Chiusura dedicata alla scelta iniziale su Lombardi, rimasto in panchina per quasi tutta la gara. Il mister chiarisce subito: nessuna mossa tattica, solo precauzione. “No, non era una scelta tecnica” precisa Ranieri. “Angelo ha toccato il campo solo ieri mattina. Ha avuto un problema alla schiena e per noi è un giocatore importantissimo. Volevo preservarlo. Ha fatto il massimo per esserci. Lo ringrazio per i 20-25 minuti in cui ha stretto i denti. Non era nelle condizioni migliori. Situazione simile a quella di Battistini la settimana scorsa. È stata una scelta dettata solo dalla gestione fisica”.