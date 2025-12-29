L’appello del WWF savonese per Capodanno: “Tutti i Comuni adottino ordinanze anti-botti”

Le Guardie del WWF Savona hanno inviato alle amministrazioni comunali, e per conoscenza alla Prefettura e Questura di Savona, una richiesta affichè i sindaci emanino provvedimenti circa l’utilizzo di ordigni pirotecnici sul territorio di loro competenza. Già diversi comuni del savonese hanno provveduto.

“Ogni anno è sempre diffusa la consuetudine di festeggiare la notte di Capodanno con il lancio di petardi, botti e artifici pirotecnici di vario genere; ogni anno, a livello nazionale, si verificano infortuni anche di grave entità alle persone a causa dell’utilizzo di simili prodotti, senza contare i danni materiali al patrimonio pubblico e privato, come pure all’ambiente naturale dovuti oltre che per l’inquinamento acustico anche per l’aumento di polveri sottili nell’aria; conseguenze negative vengono a determinarsi anche a carico degli animali da affezione, di allevamento e selvatici in quanto il fragore degli artifizi pirotecnici ad effetto scoppiante oltre ad ingenerare spavento negli animali, li porta a perdere il senso dell’orientamento, aumentando il rischio di smarrimento fino al punto di indurli alla fuga dall’abituale luogo di dimora” sottolinea l’associazione savonese.

E ancora: “Ogni anno, assistiamo ad un fenomeno, assai trascurato che è quello di diversi casi di incendi di vegetazione (boschivi) sia in ambito urbano che rurale, causati dall’utilizzo di “ordigni pirotecnici”.

“Di grande pericolosità sono tutti quegli artifici, anche apparentemente banali, che possiedono una più o meno grande gittata (fischioni, bengala, razzi, ecc.). Ovviamente anche qualsiasi ordigno che produca fiamma (petardi, raudi, candele, lanternecinesi, ecc.) possono, se utilizzati sconsideratamente, appiccare incendi. E’ da evitare assolutamente l’utilizzo di tutti questi ordigni in presenza di vegetazione, soprattutto in prati e nei boschi”.

“Anche per le condizioni meteo-climatiche che potrebbero comportare per il periodo di fine di anno, causa dei venti e la secchezza superficiale del terreno e della vegetazione; si chiede, anche sulla scorta di iniziative già intraprese da alcune amministrazioni comunali, di predisporre nel periodo del Capodanno, ai sensi delle normative vigenti, quali i regolamenti comunali di polizia urbana ed il TULPS; specifici provvedimenti circa l’utilizzo di ordigni pirotecnici e/o qualunque ordigno che possa provocare fiamme libere, problemi acustici agli animali domestici e selvatici”.

“Non utilizzare i botti sarà un segno di civiltà e sensibilità anche nei confronti di tutti gli operatori delle emergenze, che il primo dell”anno devono intervenire per interventi di soccorso di persone, animali o di danni provocati dai fuochi all’ambiente” conclude il WWF.