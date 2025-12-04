L’Anpi savonese ricorda Renato Zunino a un anno dalla scomparsa: “Il suo insegnamento resta sempre vivo in tutti noi”

Savona. “Oggi è passato un anno da quando il nostro presidente, Renato Zunino, se n’è andato, ma il suo ricordo è più vivo che mai nei nostri pensieri e nelle nostre azioni”. Parole dell’Anpi provinciale, che non dimentica la figura di Zunino scomparso il 4 dicembre 2024.

“Ci manca ogni giorno e la sua assenza ha lasciato un vuoto incolmabile”.

“Quello che ha insegnato a ciascuno di noi con la sua presenza costante durante le attività dell’A.N.P.I. o nel confronto sui problemi importanti del nostro territorio e la sua capacità di essere inclusivo sono ancora oggi un esempio prezioso ed un’eredità che ci incoraggia ad impegnarci, tutte e tutti insieme, a continuare e a percorrere la strada che lui aveva tracciato, a diffondere l’antifascismo e la storia della Resistenza, che ha ridato dignità al nostro Paese e dalla quale sono nati i principi fondativi della nostra Costituzione e della nostra Repubblica” sottolinea la presidente del Comitato provinciale Anpi Savona Francesca Agostini.

“Renato voleva rivolgersi soprattutto ai giovani e coinvolgerli; si poneva ed agiva sempre per la difesa dei più deboli e dei più bisognosi, qualsiasi fosse il loro luogo di provenienza e la loro cultura”.

“Cercheremo di proseguire il tuo percorso nel migliore dei modi, commettendo certamente qualche errore, ma unite ed uniti come tu ci hai insegnato” conclude.