  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Memoria

L’Anpi savonese ricorda Renato Zunino a un anno dalla scomparsa: “Il suo insegnamento resta sempre vivo in tutti noi”

"Voleva rivolgersi soprattutto ai giovani e coinvolgerli, agiva sempre per la difesa dei più deboli e dei più bisognosi"

Renato Zunino

Savona. “Oggi è passato un anno da quando il nostro presidente, Renato Zunino, se n’è andato, ma il suo ricordo è più vivo che mai nei nostri pensieri e nelle nostre azioni”. Parole dell’Anpi provinciale, che non dimentica la figura di Zunino scomparso il 4 dicembre 2024.

“Ci manca ogni giorno e la sua assenza ha lasciato un vuoto incolmabile”.

“Quello che ha insegnato a ciascuno di noi con la sua presenza costante durante le attività dell’A.N.P.I. o nel confronto sui problemi importanti del nostro territorio e la sua capacità di essere inclusivo sono ancora oggi un esempio prezioso ed un’eredità che ci incoraggia ad impegnarci, tutte e tutti insieme, a continuare e a percorrere la strada che lui aveva tracciato, a diffondere l’antifascismo e la storia della Resistenza, che ha ridato dignità al nostro Paese e dalla quale sono nati i principi fondativi della nostra Costituzione e della nostra Repubblica” sottolinea la presidente del Comitato provinciale Anpi Savona Francesca Agostini.

“Renato voleva rivolgersi soprattutto ai giovani e coinvolgerli; si poneva ed agiva sempre per la difesa dei più deboli e dei più bisognosi, qualsiasi fosse il loro luogo di provenienza e la loro cultura”.

“Cercheremo di proseguire il tuo percorso nel migliore dei modi, commettendo certamente qualche errore, ma unite ed uniti come tu ci hai insegnato” conclude.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.