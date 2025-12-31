L’alta Valbormida saluta l’assistente sociale Ayman Akhiad: il suo incarico è giunto al termine

Calizzano. Ultimo giorno di lavoro in alta Valbormida, oggi, 31 dicembre, per Ayman Akhiad, che nell’ultimo periodo, “non particolarmente lungo ma estremamente intenso, ha ricoperto il ruolo di assistente sociale incaricato per il comprensorio dalla cooperativa affidataria del servizio per conto del Distretto Sociale nei Comuni di Calizzano, Bardineto, Murialdo e Massimino”, spiega il sindaco Pierangelo Olivieri.

E prosegue: “L’Amministrazione Comunale desidera rivolgergli un sentito ringraziamento: in brevissimo tempo è entrato a pieno regime nella macchina comunale, operando con competenza e professionalità in un settore quanto mai delicato, ancor più in questo periodo”.

“Non nego un rammarico, sia personale sia istituzionale, per il fatto che la collaborazione con il nostro Ente e la sua attività nella nostra comunità giungano a conclusione. Al contempo, gli auguro il meglio per il prosieguo della sua attività lavorativa e per il nuovo incarico che andrà ad assumere, con un sincero attestato di stima, simpatia e riconoscenza”, conclude Olivieri.

