L’Albingaunia vince il derby, Poggi riavvolge il nastro: “Squadra sempre più matura ed ambiziosa, oggi siamo stati forti”

Consciente. Si chiude con una vittoria il 2025 dell’Albingaunia Sport Albenga, continuando il trend di sole vittorie iniziato a fine novembre. Si conclude un mese perfetto per la squadra allenata da Daniele Poggi, che chiude l’anno momentaneamente alla quarta posizione con una partita in meno da giocare. Infatti, il recupero contro il Dego è slittato al 7 di gennaio e potrebbe migliorare ulteriormente la classifica degli ingauni.

Derby vinto contro il Cisano di misura per 2-1, una partita molto ben amministrata rispetto a quella di Coppa Liguria secondo l’allenatore. Stesso campo, stessi avversari ma una mentalità diversa, con questa forza di intenti e i rinforzi nel reparto avanzato, questa squadra ha tutte le carte in regola per insidiare qualsiasi avversario.

“La squadra non sta sbagliando mai atteggiamento – spiega Poggi nel post partita -, li ringrazio veramente tanto, stanno dando tutto. Questa è una vittoria importante e pesante, in questo campo loro sono una squadra forte. Poi con questo clima, oggi siamo stati forti. Siamo andati sotto, ma a differenza della partita di Coppa l’abbiamo ripresa da squadra matura, da squadra che ha ambizione”.

“Sappiamo che ci sono squadre fortissime – continua l’allenatore, ragioniamo domenica dopo domenica, lo stiamo facendo molto bene. Oggi il merito è tutto della squadra, qualcuno non era neanche in condizione. Massabò gioca da tre settimane con uno stiramento e fa fatica a stare in piedi, è sintomo di una squadra di ragazzi che ci tengono veramente tanto, stanno compiendo qualcosa di straordinario”.

L’analisi sulla partita: “Nel primo tempo non abbiamo giocato al meglio, ma a fine primo tempo la squadra aveva già capito che mancava qualcosa. Infatti nella seconda frazione siamo entrati con un piglio diverso, con la voglia di vincere la partita. L’atteggiamento di questa squadra è cresciuto, sta maturando domenica dopo domenica”.

Un 2025 particolare, Poggi ha portato una difficile salvezza al Vadino, con i bianconeri un quarto posto consolidato: “Col Vadino ho ricordi meravigliosi, da quando è stato fondato. La salvezza dell’anno scorso è stata incredibile, ci davano tutti per spacciati. Poi l’estate e il cambio, chiunque si sarebbe tirato indietro. Abbiamo invece trovato dei ragazzi straordinari, che stanno dimostrando il loro valore. È il fulcro del perchè abbiamo scelto di continuare, insieme ai ragazzi nuovi che si sono integrati alla perfezione”.

“Se devo scegliere un momento particolare – chiosa Poggi -, l’amichevole contro la Sanremese, è stata la prima serata che ci ha fatto rendere conto di quello che stiamo facendo, oggi la tribuna ne ha dato la dimostrazione. Tutto molto bello per ora. Buoni propositivi per l’anno nuovo? Continuare così”.