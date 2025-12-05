L’Albingaunia U21 ribalta la Villanovese e vince il derby, Gianetti: “Soddisfatti della squadra”. Patrucco: “Possiamo arrivare in alto”

Alassio. Termina con la vittoria dell’Albingaunia U21 il derby contro la Villanovese. Nella gara di recupero valevole per la settima giornata di campionato, sono i giocatori di De Grande ad imporsi, soprattutto nella seconda frazione. In un primo tempo ben amministrato e giocato in modo compatto dalla squadra di Morbelli, si rovescia tutto nella seconda frazione, dove i cambi dei bianconeri si dimostrano determinanti.

Dagrada porta in vantaggio la Villanovese sul dischetto, poi i subentrato Soria e Cinquini stendono gli avversari in poco più di 20 minuti. Molto soddisfatti a fine partita i dirigenti Pietro Gianetti e Alessandro Patrucco, che vedono in questo gruppo l’inizio, per tanti componenti della squadra, di una crescita esponenziale che potrebbe portarli, un giorno, a vestire la maglia della prima squadra.

“Ci aspettavamo questo tipo di partita – spiega Gianetti -. Con una formazione molto giovane paghiamo su tanti campi l’inesperienza. Abbiamo scelto di avere una rosa di questo tipo, per questo progetto portato avanti dalla società con mister De Grande. Sulla partita, primo tempo contratto, è stata una partita molto fisica”.

“Nella ripresa poi è uscita la nostra grinta – continua il dirigente -, esprimendo buon calcio. Ci riteniamo soddisfatti dell’atteggiamento e della partita della squadra. Non è stato facile per ragazzi della nostra età vivere un derby, è stato comunque piacevole visto anche il folto pubblico sugli spalti”.

“Sono qua da undici anni, l’Albenga mi ha fatto crescere – prende la parola Patrucco -. Abbiamo disputato una grande partita, dobbiamo continuare così, il campionato è lungo. Con questo tipo di prestazioni potremmo arrivare in alto, sia in prima squadra che con la seconda. Il nostro obiettivo è quello di far crescere i ragazzi per dare una mano anche a mister Poggi. Alcuni hanno già esordito, come Alessi e Vigo”.

“Questo ci fa molto piacere – chiosa il dirigente -, sperando che tanti altri possano seguire la loro strada, lo meritano. È un gruppo unito, si vede dalla reazione di Cinquini al gol del vantaggio, che ha dedicato la rete della vittoria ai compagni. Questa piazza merita l’Albenga sempre più in alto“.

Una vittoria frutto di grinta e perseveranza: “È uno dei requisiti che chiediamo alla squadra. Vogliamo essere un serbatoio concreto per la prima squadra. C’è la volontà di proseguire anche nei prossimi anni con questo tipo di leva, la riteniamo performante anche in un campionato di adulti. Ci sono buoni prospetti per la prima squadra in Prima Categoria e perché no, anche in Promozione. La volontà è quella di continuare in un Albenga fatta di ingauni. La cornice di questa sera è stata ottima, ci fa capire che siamo sulla strada giusta”.