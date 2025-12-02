L’Albingaunia non convince ma vince il derby e agguanta zona playoff, Poggi: “Non fossimo stati squadra non avremmo vinto”

Albenga. Tre punti anche contro la San Filippo Neri, nella zona “Marquez” l’Albingaunia di Poggi sfanga una partita che sembrava difficile da sbloccare. Non la miglior performance della stagione, ma nel calcio i tre punti tante volte si conquistano anche con prestazioni compatte, talvolta rischiando anche qualcosa.

È il caso della squadra bianconera che, dopo qualche minuto dal rigore sbagliato, gonfia la rete protetta da un Rizzo, che sembrava aver innalzato un muro tra i pali difficile da scalfire. Difesa decisamente coriacea e altro clean sheet, il duo Gerosa-Greco, gli ex della gara, non si sono risparmiati blindando a più riprese le molteplici incursioni avversarie.

“Era la classica partita dove hai più da perdere che da guadagnare – spiega Poggi -. Immaginavo andasse così la partita, loro han tirato fuori qualcosa di speciale. Siamo stati squadra, se non fossimo stati brutti e sporchi, non avremmo vinto. Abbiamo ottenuto tre punti come nelle altre partite, credendoci fino in fondo, oggi contava questo“.

Palleggio non sempre preciso, forse il fattore più determinante che è mancato contro i giallorossi: “Ci siamo fatti prendere un po’ dalla partita. Loro hanno tenuto molto le linee chiuse, abbiamo faticato per quello. Abbiamo perso lucidità, c’era voglia di sbloccarla subito. Era la difficoltà di questa partita, la scelta delle due punte nel secondo tempo è stata per questo motivo. Non fossimo stati vivi, squadra, non saremmo ripartiti dopo il rigore sbagliato. Abbiamo cercato con molta voglia questo gol, sono contento che ci siamo riusciti”.

Per finire, un indizio sul mercato e una riflessione sulla scorsa stagione: “Faccio un passo indietro. L’anno scorso questa partita arriva a dicembre, nello stesso periodo, ed eravamo nella loro situazione. Penso si siano invertite le parti. È il frutto di un percorso e del lavoro svolto, di fare qualcosa di speciale. Stiamo faticando per le assenze, gli infortuni e le squalifiche fanno parte del percorso. Sono sempre stato contento dei ragazzi che ho a disposizione“.

“Con la società, Filippo ed Emanuele ci siamo parlati – chiosa l’allenatore -, cercheremo di fare qualcosa per dare una mano e alzare ulteriormente il livello, ne abbiamo bisogno anche per essere sempre freschi. Ci sta mancando un po’ di lucidità, aspetteremo il mercato e vedremo cosa fare“.