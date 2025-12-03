  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
IVG Sport
CONDIVIDI
Prima categoria

L’Albingaunia fa suo il derby, Nida esalta il gruppo: “Cerchiamo sempre di dare il massimo per questa maglia”

I tre punti di domenica sono frutto di una prova di carattere corale: "Contenti del risultato, meno della prestazione"

Albenga. Si chiude con la vittoria in favore dell’Albingaunia la sfida di domenica contro la San Filippo Neri. Un derby decisamente equilibrato nel quadro generale dove, nei diversi tratti di gara, è prevalsa prima una squadra e poi l’altra. A spuntarla proprio la squadra di Poggi che, grazie a Marquez, chiude la sfida incassando altri tre punti per rimanere saldi in zona playoff.

Sicuramente uno dei migliori in campo è stato Nida. Il laterale dall’infortunio di Bianco non ha più lasciato la corsia di destra e, talvolta, anche quella mancina. Interscambiabile sulle fasce, grazie alle sue intuizioni e la sua enorme rapidità è diventato un giocatore fondamentale per il gioco di Poggi.

“Sul finale siamo riusciti a chiudere la partita e portare a casa i tre punti – spiega nel post partita -. Siamo contenti del risultato ma un po’ meno della prestazione. Cerchiamo sempre di dare il massimo per l’Albingaunia e per tutta la società che ci sta dietro”.

“Cerco sempre di dare il massimo per i compagni – chiosa Nida -, la soddisfazione personale è un plus. Fare assist, prendermi un fallo o un rigore va comunque bene essendo che può essere utile alla squadra. Il gruppo nel calcio è il fattore più importante. Nelle difficoltà ti aiuta a dare quel qualcosa in più, permettendoti di vincere le partire o di portare a casa una buona prestazione”.

Più informazioni
leggi anche
Millesimo Vs Carcarese
29/30 novembre
Risultati e classifiche di Eccellenza, Promozione, Prima Categoria e Seconda Categoria
poggi albingaunia
Prima categoria
L’Albingaunia non convince ma vince il derby e agguanta zona playoff, Poggi: “Non fossimo stati squadra non avremmo vinto”
albingaunia
Prima categoria
Il derby è dell’Albingaunia! Marquez porta altri tre punti sul finale contro una grande San Filippo Neri
rizzo san filippo
Prima categoria
La San Filippo Neri perde il derby, Rizzo: “Da oggi si volta pagina, continuiamo con questa prestazione e arriveranno punti”
capezio
Prima categoria
San Filippo Neri, Capezio: “Andiamo avanti fino a quando lo dirà la società, questione mister sollevata dalla squadra”
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.