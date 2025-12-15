Laigueglia, riconoscimento per la prima opera artistica del futuro museo sottomarino

Laigueglia. È la giovane Annalisa Biancardi, visual artist toscana, con il progetto Carosello Marino, la vincitrice della Residenza d’Artista SeaLab, promossa dal Comune di Laigueglia in collaborazione con AdMaiora nell’ambito del progetto “Blue as a Cultural Brand”, finanziato dal PNRR – Missione 1, Componente 3, Intervento 2.1 “Attrattività dei borghi storici” – PNRR NextGenerationEU.

L’opera selezionata si è distinta per aver interpretato in modo originale il legame profondo tra il borgo di Laigueglia, la sua identità marinara e l’ecosistema costiero. Il progetto entrerà a far parte del nascente Eco-MuSa, il museo sottomarino pensato come spazio di dialogo tra arte contemporanea e ambiente marino.

La premiazione si è svolta oggi presso il Centro Civico Semur, al termine del percorso intensivo della residenza, che, a partire dallo scorso 4 dicembre, ha coinvolto cinque giovani artisti selezionati tramite bando. Oltre ad Annalisa Biancardi, hanno partecipato l’illustratrice toscana Diletta Biancardi, il creativo genovese Emanuele Kunkler, il designer laiguegliese Daniel Nanini e l’artista Angelo Vignali, milanese d’adozione. Durante il periodo di permanenza a Laigueglia, gli artisti hanno lavorato negli spazi del SeaLab a Palazzo Musso Piantelli e vissuto nel borgo, prendendo parte a incontri, visite e momenti di confronto con esperti, studiosi e realtà del territorio.

L’esperienza di vivere per la prima volta in un piccolo borgo ha generato nuovi dialoghi interiori ed esteriori, diventando il centro del progetto di Annalisa Biancardi. Attraverso la scrittura, la sua ricerca ha intrecciato passato e presente, facendo emergere un senso di connessione tra elementi diversi. Da queste impressioni è nata l’esigenza di creare una forma capace di restituire coordinazione, unione e legame: l’immagine del carosello marino, ispirata a una giostra in cui tutto sale e scende e ruota insieme, mai separatamente. In questo movimento armonico e condiviso, la vita marina entra a far parte di una danza collettiva in cui ogni elemento è connesso agli altri. L’opera sarà realizzata tramite stampa 3D con materiali biocompatibili e, dopo una fase di esposizione pubblica nel borgo, verrà inabissata a pochi metri di profondità, contribuendo al ripopolamento della fauna e della flora marine e alla creazione del percorso artistico subacqueo.

A decretare il progetto vincitore è stata una commissione tecnica composta da Luigi Mucerino, ecologo marino e presidente di GeoScape; Beatriz Castelar, biologa ricercatrice e co-founder di RegenERA; Leo Lecci, docente di Storia dell’arte e della Grafica Contemporanea all’Università di Genova; Maura Montagna, storica dell’arte e socia di AdMaiora. Alla valutazione si è affiancata una giuria popolare composta dagli alunni della scuola primaria “G.B.L. Badarò”, coordinati dalla maestra Lucia Facchineri. La valutazione ha tenuto conto sia degli aspetti artistico-creativi sia di quelli tecnico-ambientali, in linea con la visione integrata di Eco-MuSa.

“Con SeaLab ed Eco-MuSa stiamo costruendo un progetto che unisce creatività contemporanea, tutela dell’ambiente marino e identità del nostro borgo. La residenza d’artista ha dimostrato come l’ascolto del territorio e il dialogo tra saperi diversi possano generare opere capaci di diventare parte viva dell’ecosistema, non solo dal punto di vista culturale ma anche naturale. L’opera vincitrice rappresenta un passo concreto verso il museo sottomarino che immaginiamo per Laigueglia: un luogo in cui arte, mare e comunità crescono insieme” ha dichiarato il sindaco di Laigueglia Giorgio Manfredi.

Con la Residenza d’Artista Eco-MuSa, nell’ambito del progetto SeaLab, Laigueglia conferma il proprio impegno in un percorso innovativo che intreccia creatività contemporanea, tutela dell’ambiente marino e valorizzazione del patrimonio culturale del borgo, ponendo le basi per un museo sottomarino capace di evolvere nel tempo insieme al suo ecosistema.