Laigueglia, Anastasia Corona conquista il titolo di “Miss Inverno”

La regina dell’inverno è la bellissima Anastasia Corona, 20 anni di Genova, incoronata ieri sera al termine della nona edizione di Miss Inverno, che per la prima volta si è svolta a Laigueglia, conquistando anche le fasce di Miss Inverno Radio Jasper e Miss Laigueglia, messa in palio dal comune della cittadina.

A conquistare il titolo di prima Miss Inverno Lady, destinato a ragazze di età superiore ai 33 anni, è stata invece Elisabetta Barbero di Santo Stefano al Mare.

Queste le altre fasce assegnate: Miss Inverno Vox Populi Il Caveau, decisa dal pubblico presente in piazza, è stata vinta da Emilly De Souza, alassina, che ha conquistato anche quelle di Miss Portamento G&G Sicurezza e Miss Immagine Kit Room.

Valentina Bolaffio di Imperia si porta a casa la fascia di Miss Inverno Speciale Jaipur, mentre Aurora Genua di Villanova d’Albenga è stata eletta Miss Eleganza Pasta Fresca Morena.

Anna Iaccarino di Genova è Miss Avvenenza Saponificio Risso e Veronica De Menech di Arma di Taggia, Miss Casual Ditelo con i Fiori. La fascia di Miss Incanto G.G. Abbigliamento è andata invece alla Lady Stefania Marconi di Andora.

Particolarmente applaudite anche le due sfilate di moda Jaipur e G.G.Abbigliamento che hanno visto le concorrenti in gara interpretare il ruolo di modelle proponendo le collezioni dei due negozi in passerella, e la partecipazione dei numerosi ospiti, dalla cantautrice La Mema (Emma Pescio) ai cantautori Ema (Emanuele Russo) e Garibaldi (Simone Alessio) che ha offerto un momento musicale ma anche di spettacolo divertente con il suo compagno d’avventura Becco Nero, fino all’ufologo e ricercatore Angelo Maggioni, Manuel Paroletti, dell’Aeroclub di Savona e della Riviera Ligure e, Superospite, l’attrice Arianna Becheroni, protagonista della serie Prime “Bang Bang Baby”, e presto nuovamente sul piccolo schermo con una nuova serie Netflix.

A condurre la serata Ilaria Salerno, affiancata dal patron di Miss Inverno Luca Valentini.