Laigueglia, al via gli open-day della scuola Badarò

Laigueglia. La scuola di Laigueglia ha indetto le giornate di Open Day dedicate alla presentazione delle attività del plesso, che offre il percorso completo dalla scuola dell’infanzia alla secondaria. Con l’occasione sarà possibile anche visitare gli ambienti dell’edificio, da pochi mesi completamente ristrutturato, dotato di nuovo cappotto termico e reso ecocompatibile, grazie all’installazione di pannelli solari che lo hanno portato in classe A.

“Invitiamo tutti i genitori a partecipare – afferma l’assessore alla scuola Giampaolo Giudice – la nostra amministrazione, guidata dal sindaco Giorgio Manfredi, tiene molto a mantenere l’alto livello qualitativo raggiunto dal nostro istituto, che ormai da anni attira anche molti alunni dai comuni limitrofi. Oggi, come mai in passato, è importante guidare i bambini nei loro primi passi in questo mondo complesso. La chiave è la conoscenza: leggere, scrivere, contare, sperimentare e collaborare. Accompagniamo bambini e ragazzi soprattutto a scoprire il piacere di imparare,attraverso attività di laboratorio, progetti creativi ed esperienze pratiche. Cito tra tutti i progetti di musica e inglese e, per i ragazzi della secondaria, la partecipazione al progetto della bandiera verde, che li stimola a interagire positivamente con le famiglie, l’ambiente e la comunità. L’obiettivo non è imbottire i ragazzi di nozioni, ma aiutarli a sviluppare senso critico e responsabilità”.

Un altro punto di forza – sottolinea Giudice – è dato dal servizio di refezione: “Poniamo particolare attenzione all’educazione alimentare, utilizzando prodotti a chilometro zero e mantenendo nei menù dei tipici piatti della tradizione ligure. La nostra finalità è quella di condurre i ragazzi verso un atteggiamento consapevole e responsabile nei confronti dell’alimentazione”.

Questo il calendario previsto per l’Open Day: Scuola dell‘infanzia Giovedì 18 dicembre 2025 dalle ore 16:00 alle 18:00 Sabato 24 gennaio 2026 dalle ore 10:00 alle 12:00 Scuola primaria Giovedì 18 dicembre 2025 dalle ore 16:00 alle 18:00 Sabato 24 gennaio 2026 dalle ore 10:00 alle 12:00 Scuola secondaria di primo grado Lunedì 15 dicembre 2025 dalle ore 15:00 alle 17:00 Sabato 24 gennaio 2026 dalle ore 10:00 alle 12:00.