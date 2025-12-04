Laigueglia accende il grande albero di Natale, le luminarie, il presepe e la filodiffusione in tutto il borgo

Laigueglia. E’ giunto anche a Laigueglia il momento per vestirsi a festa, allestire il presepe, addobbare l’albero, accendere le luci e la musica e dare inizio al periodo più magico dell’anno. La cerimonia di accensione del grande albero di Natale allestito dall’amministrazione comunale nell’anfiteatro vicino al bastione, prevista per il 5 dicembre alle 17, darà ufficialmente il via alle festività natalizie, che dureranno fino al 6 gennaio con un ricco programma di attività culturali e di divertimento per grandi e piccini.

L’evento, alla sua seconda edizione dopo lo straordinario successo dell’anno scorso, avrà un tocco newyorkese e vedrà la partecipazione dei bambini e dei ragazzi delle scuole di Laigueglia, che allieteranno l’atmosfera con canti natalizi tradizionali e moderni, e ci sarà anche una ricca e dolce merenda per tutti i presenti, con panettone, pandoro, biscotti e cioccolata calda distribuiti dal Comitato Genitori dell’Istituto Comprensivo Andora – Laigueglia.

Un grande pupazzo di neve luminoso sul molo e i gozzi illuminati e addobbati a festa saranno i protagonisti nelle fotografie di grandi e piccini, così come il grande e tradizionale presepe artistico di legno con statue a grandezza naturale allestito nella spiaggia adiacente alla base del molo; dall’8 dicembre al 6 gennaio, inoltre, davanti al Centro Ricreativo comunale San Matteo, sarà allestita la cassetta delle letterine per Babbo Natale e la sagoma dello gnomo per le fotografie a cura della Pro Loco.

“La prima delle grandi novità di quest’anno è l’inaugurazione della filodiffusione musicale per tutto il centro storico; la musica, a tema natalizio e non, allieterà il tempo libero e lo shopping nel borgo di laiguegliesi, ospiti, visitatori e turisti dal pomeriggio del 5 dicembre – commenta Alessandro Chirivì, Capogruppo di Maggioranza e delegato al calendario delle manifestazioni, alla cultura ed alla valorizzazione delle tradizioni, che prosegue – la realizzazione della filodiffusione era una richiesta specifica avanzata dalle associazioni di categoria all’interno del Comitato Locale del Turismo, è stata realizzata e debutterà per il periodo di Natale, potrà essere successivamente utilizzata come accompagnamento musicale a tema per tutte le manifestazioni che si terranno durante l’anno, ad esempio trasmettendo playlist di Jazz durante il Percfest e nel periodo antecedente per lanciarlo, musica per bambini a carnevale, oppure i grandi successi estivi per rendere più festosa l’atmosfera del borgo nei mesi balneari, ma potrà anche essere utilizzata per diffondere messaggi vocali e avvisi urgenti per la popolazione”.