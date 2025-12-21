Varazze. La chiesetta rosa arrampicata sulle alture ci apre le porte. Sant’Anna. Un angolo che scopriamo insieme al suo bellissimo presepe. Case in pietra, strade e campi nel paesaggio che degrada fino ad arrivare al mare. Materiali naturali che riproducono il volto dei nostri borghi. Legno, cortecce, pietre, erbe e piante, recuperati nei boschi e nei dintorni.

Gli arredi rifiniti nei più piccoli dettagli, all’interno delle case. I muri a secco, il lavatoio, le edicole votive, l’antico ponte, il mulino e la “carbunea”. Simboli di casa nostra. Di un tempo che non si dimentica. Le statuine in ceramica, nate dall’arte di Delia Zucchi.

C’è la Liguria in questo capolavoro a pochi chilometri dal centro di Varazze. La cappella fa parte della parrocchia di Casanova.

Ogni anno, qualcosa di nuovo arricchisce l’ambientazione di questo presepe creato agli inizi del 2000, grazie alla passione di un gruppo di persone. Si può visitare il sabato, la domenica, nei giorni festivi e prefestivi dalle 15 alle 19, fino all’11 gennaio. Per l’Epifania, pomeriggio di festa con l’arrivo della Befana.