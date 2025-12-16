La San Filippo Neri torna a vincere: il super gol di Damonte porta il primo successo stagionale

Albenga. Un inizio travagliato ed una vittoria che sembrava non arrivare mai, la San Filippo Neri dopo 2 mesi dall’inizio del campionato è riuscita a raggiungere il primo successo stagionale. Il primo punto era arrivato settimana scorsa contro il Cisano, domenica contro il Camporosso al 93′ la gioia di un gruppo che sembrava aver perso ogni possibilità.
Gloria a giro spacca il sette ed apre le danze, allo scadere del primo tempo la punizione da centrocampo. Damonte si presenta sulla battuta, rincorsa e… gol! Una di quelle reti inaspettate che da cross si trasformano in reti da Puskas Award. Tra questo e il gol di Managò che restituisce un po’ di speranze ai suoi, il terzo rigore di fila neutralizzato da Rizzo, che si candida ad essere uno dei portieri specialisti della categoria dagli undici metri.
Una vittoria che racchiude tutte le difficoltà di un club che ha iniziato decisamente con il piede sbagliato, ma che sembra aver trovato la giusta strada per riprendere il proprio cammino. Scollata l’ultima posizione occupata oggi dal Bordighera, la squadra di Curto ha subito dato un segnale.
La sfidante il Camporosso, una di quelle squadre che gli addetti ai lavori avrebbero piazzato in zona playoff, ma che oggi occupa solamente la quartultima posizione. Ora per gli albenganesi un calendario favorevole per stringere ulteriormente la presa: Borghetto e Bordighera, in mezzo una super quotata come il Ventimiglia per tentare il colpo.
Di questo, rimane il sorriso di un gruppo che non esultava così dal 21 settembre in Coppa Liguria, grazie alla vittoria contro il Borghetto. L’ultima vittoria in campionato risale invece al 2 marzo, grazie alla vittoria esterna per 1-3 contro l’Altarese. Cambio di allenatore e pronti i rinforzi per iniziare la scalata, le basi per uscire dalla zona playout sono tutte pronte.