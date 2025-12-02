La San Filippo Neri perde il derby, Rizzo: “Da oggi si volta pagina, continuiamo con questa prestazione e arriveranno punti”

Albenga. Non basta il rigore parato da Sonny Rizzo alla San Filippo Neri per guadagnare il primo punto in dieci partite stagionali. Nonostante la grande prova operata dalla squadra albenganesi, i giallorossi devono arrendersi nei minuti finali alla grande prova d’orgoglio dell’Albingaunia che, grazie a Marquez, vince il derby per 0-1.

Diverse parate operate dall’estremo difensore, solita grinta e non solo tra i pali, al termine dei novanta minuti c’è solo tanto rammarico per il risultato. La squadra è convinta della grande prestazione e della voglia messa in campo, essendo che il gol è stato sfiorato in più di un’occasione.

“Purtroppo sul finale abbiamo subito gol – spiega un affranto Rizzo -, abbiamo dato tutto, dal primo all’ultimo giocatore. C’è stato trambusto in questi giorni per le dimissioni degli allenatori, oltre ad arrivare qua con tante assenze. Chi ha giocato e chi è entrato però hanno dato il massimo, subire gol all’ultimo fa molto arrabbiare. Il rigore parato fa piacere, ma ai fini del risultato è inutile”.

Cosa è mancato alla San Filippo Neri? Un quesito difficile: “È una domanda che ci poniamo anche noi. Diversi episodi, la grinta non è stata messa in certi momenti, ma è tutto passato. Ora si apre una nuova pagina. Da oggi abbiamo provato a fare bene, trovare punti. Contro questa squadra sulla carta non sarebbe dovuta esserci partita, invece fino all’ultimo abbiamo fatto il possibile, uniti. Sono contento della prestazione della squadra. Continuiamo così e arriveranno i punti“.