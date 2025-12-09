La riforma sanitaria in Consiglio regionale: presidio dei sindacati, minoranze annunciano battaglia in aula

Liguria. Presidio di protesta domani mattina, a partire dalle 9.30, davanti al Consiglio regionale in occasione dell’approvazione della riforma sanitaria regionale. E’ iniziata oggi, infatti, la discussione sulla nuova governance della sanità ligure voluta dalla giunta Bucci e finita al centro delle polemiche.

Oltre all’unificazione delle centrali del 118, è prevista un’unica Asl regionale: “Cgil Liguria è contraria alla riforma della sanità portata avanti dalla Giunta regionale. La riforma, sulla quale è mancato il confronto, non risolverà i problemi dei liguri e del personale “Sul testo della riforma non c’è stato alcun confronto e non è stato possibile portare avanti nessun tipo di contrattazione – afferma Cgil in una nota – le poche interlocuzioni avute con la Regione sono state poco più che illustrazioni generiche da parte del presidente”.

“Per Cgil quindi la riforma è sbagliata nel merito e nel metodo e per questi motivi, in occasione della presentazione nel prossimo Consiglio regionale, sarà organizzato un presidio di protesta” conclude il sindacato.

“Non c’è stato un vero confronto con le organizzazioni sindacali ma solo alcuni momenti del tutto irrilevanti. Non sono state recepite quindi le ragioni del personale della sanità e dei cittadini utenti. Per queste ragioni saremo presenti davanti al Consiglio Regionale per ribadire la necessità di riaffermare il diritto alla salute per tutti i cittadini liguri e l’urgenza di intervenire sulla cronica carenza di personale e le difficili condizioni in cui operano ogni giorno” aggiunge poi la Cisl Liguria.

Infine, per la Uil: “Regione Liguria impone una riforma della sanità lontana dai bisogni della popolazione e fantascientifica sotto il profilo dell’organizzazione del lavoro del personale coinvolto, questo senza discuterne realmente con il sindacato”.

“Manca il confronto, manca il buon senso e la conoscenza della materia e del comparto – spiegano Riccardo Serri segretario generale Uil Liguria e Giovanni Bizzarro segretario confederale regionale Uil Liguria con delega alla sanità – Il testo della riforma ci è stato semplice illustrato dal presidente Bucci e questo è francamente inaccettabile”.

Anche le minoranze in Regione annunciano battaglia: “Siamo di fronte a una legge improvvisata, centralista e priva delle basi necessarie per intervenire sulla sanità ligure. La Giunta ha portato avanti questa riforma di fretta e senza alcuna condivisione, con l’unico obiettivo di evitare il commissariamento del Ministero, nonostante un disavanzo superiore ai 250 milioni. Una scelta che ha finito per mortificare sindaci, personale e direttori generali, esclusi dal processo e privati del loro ruolo nella governance” sottolinea il consigliere regionale PD e vicepresidente Commissione Sanità Enrico Ioculano, relatore di minoranza per il PD durante la discussione in aula della riforma sanitaria.

“La proposta di un’unica ASL, con funzioni accentrate a Genova è pericolosa per una regione come la nostra, fragile e con territori periferici che hanno bisogni molto diversi dalla città metropolitana. Questo modello rischia di allargare il divario tra centro e periferia, ridurre l’accessibilità dei servizi e indebolire il lavoro degli operatori sanitari. È priva di alcun fondamento tecnico: in Liguria non esiste uno studio epidemiologico aggiornato da oltre dieci anni e manca un’analisi organica del fabbisogno sanitario. Si svaluta il ruolo dei sindaci, principale presidio democratico nelle scelte sanitarie territoriali che verrebbe svuotato delle sue funzioni di garanzia. Così si escludono i territori dalla governance sanitaria”.

“Le decisioni verranno prese quasi esclusivamente a Genova, cancellando l’equilibrio tra centro e periferia che negli anni aveva garantito almeno un ascolto istituzionale delle comunità locali. Siamo di fronte a una riforma fatta alla cieca. Si sta riscrivendo l’intero sistema senza conoscere i bisogni della popolazione. Serve una riforma costruita con i territori, non un’operazione calata dall’alto per evitare il commissariamento”.

“Le nostre proposte alternative: mantenimento dell’attuale articolazione delle ASL; rafforzamento delle aree operative ottimali e dei servizi territoriali; centralità dei sindaci e delle comunità locali; investimenti nella prevenzione e tutela delle persone fragili” conclude l’esponente Dem.

“La proposta sanitaria di Bucci sarà un dramma per tutti i liguri che non hanno i soldi per ricorrere alle cure private. Chiediamo con forza di rinviare l’approvazione, altrimenti le nostre strutture finiranno nel caos dal prossimo gennaio, quando lo sfascia-sanità entrerà in vigore. È un provvedimento sbagliato, che va completamente riscritto, consultando i lavoratori della sanità, gli amministratori locali, le associazioni dei pazienti, i comitati di cittadini e gli altri i soggetti interessati”. È durissimo il parere di Selena Candia, capogruppo regionale di AVS, e Jan Casella, consigliere regionale di AVS, che questa mattina è intervenuto in aula per spiegare la netta contrarietà alla proposta sanitaria del presidente Marco Bucci.

“Come AVS, abbiamo avviato un percorso di confronto dal basso con le realtà interessate al buon funzionamento della sanità in Liguria. Abbiamo fatto il lavoro che avrebbe dovuto svolgere la giunta regionale prima di scrivere questa legge, invece che annunciare la convocazione dei tavoli tecnici solo dopo la sua approvazione. Dal nostro dialogo con le categorie, sono emersi i problemi, le differenze tra territori e le possibili soluzioni da adottare per affrontare le situazioni più critiche del nostro sistema sanitario: liste d’attesa infinite, mancanza di personale, carenza della medicina territoriale, crisi della medicina generale. Il modello promosso da Bucci andrà a sovraccaricare le aree più fragili, concentrando i servizi in quelle più forti, allungando i tempi di accesso nelle zone periferiche e aumentando le disuguaglianze territoriali” spiegano Candia e Casella.

“Siamo sconcertati dal ruolo di autentico dominio che sarà attribuito al settore privato, al quale saranno affidate la co-programmazione e la co-progettazione delle scelte sanitarie. Questa legge attribuisce a soggetti privati un peso decisionale paritario nella costruzione delle strategie e delle priorità del sistema sanitario. Questa impostazione crea un problema di natura democratica: la programmazione sanitaria è una funzione pubblica perché incide direttamente sui diritti delle persone e affidarne una parte sostanziale a soggetti che rispondono al mercato significa alterare il principio di responsabilità pubblica. Il privato tenderà a orientare la programmazione verso attività più remunerative e meno complesse, spostando l’equilibrio del sistema a svantaggio del pubblico” denunciano i rappresentanti di AVS in Consiglio regionale.

“Il pericolo concreto è che, nella futura sanità ligure voluta da Bucci, si accresceranno ulteriormente le differenze di trattamento tra centro e periferie, tra benestanti e persone con redditi bassi, pensionati, disoccupati e disabili. In questo sistema, ci saranno cittadini di serie A e cittadini di Serie B: da una parte ci saranno i ricchi che vivono nei centri cittadini, dall’altra chi ha meno risorse economiche e vive nelle aree più decentrate” concludono Selena Candia e Jan Casella.

“Questa riforma della sanità ligure avrebbe dovuto avere un iter di almeno due o tre anni, partendo da un grande percorso di ascolto vero: operatori sanitari, territori, organizzazioni sindacali, associazioni che ogni giorno in Liguria si occupano di sanità e fragilità. È l’unico modo serio per riformare un sistema così delicato. Tutto questo, semplicemente, non è stato fatto” dichiara il consigliere regionale Gianni Pastorino, capogruppo della Lista Andrea Orlando Presidente e rappresentante di Linea Condivisa, intervenendo sulla riforma sanitaria in discussione in Consiglio regionale.

“Quella che ci viene proposta oggi – prosegue Pastorino – non nasce da una sintesi alta, capace di tenere insieme competenze, visione e bisogni delle persone. Esce invece da una logica che guarda prima di tutto agli interessi organizzativi e di potere, non alla qualità dei servizi per le cittadine e i cittadini”.

“I 65 giorni in cui si è compressa l’intera operazione non rispondono a un’esigenza di miglioramento del sistema. Sono il frutto di una scelta tutta politica: presentarsi al Governo con una riforma già pronta per evitare il commissariamento. La narrazione che vuole portare avanti Bucci è semplice: tagliamo le ASL, accorpiamo le aziende ospedaliere del capoluogo e in futuro risparmieremo. Ma questi risparmi non sono scritti da nessuna parte nella riforma, restano una suggestione utile solo a costruire una giustificazione politica”.

“Le audizioni, le assemblee sui territori, gli incontri con operatori e sindacati hanno restituito un quadro chiarissimo: dubbi, perplessità, criticità profonde. Eppure, di fronte a queste osservazioni, Bucci e Nicolò hanno continuato a sostenere una serie di affermazioni spesso insensate e criticate sul piano organizzativo e tecnico”.

“In un mondo normale – attacca Pastorino – prima si fanno i tavoli tecnici, poi si scrivono le riforme. Nel mondo di Bucci accade il contrario: prima si approva la legge, poi si faranno, forse, i tavoli tecnici. Un metodo pericoloso, soprattutto quando si tocca la sanità”.

“Si vuole accorpare tutto senza avere oggi nemmeno un’uniformità dei processi informatici, che dovrebbe essere la prima base per una riforma di questo tipo. Senza sistemi compatibili, senza dati omogenei, senza integrazione reale, questa operazione rischia di creare caos anziché efficienza”.

“Per questo – conclude Pastorino – continueremo a contrastare una riforma che non nasce dalle persone, non nasce dai territori, non nasce dagli operatori ma da una forzatura politica che rischia di pagare, ancora una volta, chi dalla sanità pubblica dipende per il proprio diritto alla salute”.

Per la maggioranza in Regione è intervenuto Marco Frascatore (Orgoglio Liguria-Bucci presidente), presidente della II Commissione-Salute e sicurezza sociale, ha dichiarato: “Il disegno di legge rappresenta l’apice di un articolato processo di riordino del sistema, già avviato a partire dalla legge regionale di riforma dell’Azienda ligure sanitaria (A.Li.Sa.) – ha esordito il presidente – e delinea un organico e coerente disegno di innovazione, prevedendo un rafforzamento della governance che si esplica, da un lato, attraverso il consolidamento delle funzioni regionali di indirizzo, programmazione, valutazione e di controllo e, dall’altro, nella concentrazione dei soggetti operativi, la riduzione del numero delle aziende sanitarie, con la finalità di promuovere lo sviluppo del Servizio sanitario regionale, rendendolo più efficace ed efficiente e superando le criticità dettate dall’attuale contesto”.

Frascatore, in particolare, ha sottolineato come la riforma introduca “un nuovo modello di governance unitaria, fondato sulla sinergia tra la Regione e due grandi poli pubblici di erogazione dei livelli assistenziali, cioè l’Azienda unica territoriale e l’Azienda unica ospedaliera sull’area metropolitana genovese, con la finalità di superare frammentazione e disomogeneità dell’offerta assistenziale su un territorio di estensioni ridotte come quello ligure, che hanno storicamente indebolito la risposta sanitaria e sociosanitaria, allineando l’offerta agli standard nazionali”.

Il presidente della commissione Sanità ha sottolineato che queste misure tengono conto, fra gli altri aspetti, dell’elevato processo di invecchiamento della popolazione ligure, “che richiede una domanda sanitaria continua”, ed ha illustrato nel dettaglio la riforma, che si pone l’obbiettivo di rendere più efficiente e migliorare il livello dell’assistenza, e l’iter nella II Commissione dove sono stati consultati oltre 170 soggetti fra interlocutori istituzionali e le categorie interessate.