La Regione celebra le festività con un video dedicato alla magia del Natale “Made in Liguria”

Liguria. Tradizioni, paesaggi e umanità di Liguria in un viaggio tra realtà e intelligenza artificiale, nel video voluto dalla Regione Liguria per augurare buone feste e presentato questo pomeriggio nella sala Trasparenza di piazza De Ferrari, in occasione della cerimonia di inaugurazione del presepe tradizionale cui hanno partecipato l’arcivescovo di Genova Marco Tasca, il presidente della Regione Marco Bucci e la sindaca di Genova Silvia Salis.

Il video, realizzato da AW Creative Studio, sarà presto diffuso su tutti i canali social della Regione. Lo spettatore è invitato ad accompagnare la slitta più famosa del mondo mentre sorvola la Liguria. Si incontrano lavoratori, come pescatori e fornai, ma anche nonni e bambini alle prese con i preparativi delle feste, e poi degli scorci del panorama unico della Regione, tra mare e montagna, insieme a luci natalizie, momenti di convivialità con amici e parenti e l’accoglienza dei tanti turisti che scelgono la Liguria come cornice delle loro vacanze. La voce di Babbo Natale accompagna la narrazione, descrivendo un popolo ligure lontano dagli stereotipi, pieno di calore e capace di una accoglienza semplice ma autentica.

“Questo video ci permette di fare un tuffo nel Natale “Made in Liguria”, fatto di calore, tradizioni e senso di comunità – dichiara il presidente della Regione Liguria Marco Bucci – vediamo una Liguria magica, brillante e accogliente, capace di far sentire a casa chi vive e lavora qui ma anche di conquistare i cuori di chi viene da fuori. Un mezzo di promozione territoriale prezioso, dunque, che dimostra ancora una volta come il nostro territorio sia un luogo da vivere in ogni momento dell’anno. Con questa splendida cartolina, auguriamo un buon Natale a tutti”.

È stato inaugurato inoltre il tradizionale presepe della Regione Liguria, allestito nell’ingresso della sede di piazza De Ferrari. Il presepe, curato dal circolo culturale “La via del Sale”, è composto da statuine artigianali d’argilla e rappresenta una Natività ambientata nella Pontedecimo di inizio Novecento. Le statuine, oltre ai classici personaggi citati dal Vangelo, raffigurano gli abitanti, gli artigiani e i commercianti del vecchio Borgo.

“Allestire un presepe in Regione è una tradizione preziosa, che va coltivata e trasmessa alle nuove generazioni, ed è anche un modo per avvicinare le istituzioni ai cittadini in quel periodo di festa e riflessione che è il Natale – dichiara Bucci – l’arte del presepe ha una storia secolare nella nostra Regione; per celebrarla quest’anno ospitiamo un piccolo angolo di Liguria, una Pontedecimo di inizio Novecento che racconta la storia del nostro territorio. Ringrazio di cuore monsignor Tasca, che ha voluto essere presente e portare il dono della benedizione a questo momento. Auguro a tutti, a nome della Regione, un Natale 2025 pieno di serenità e gioia”.