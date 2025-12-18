La Questura di Savona festeggia i 100 anni dell’ispettore Livio Lorenzini

Savona. Questa mattina in Questura è stato festeggiato il 100° compleanno di Livio Lorenzini, Ispettore Capo che ha dedicato quasi 40 anni di servizio alla Polizia di Stato, e, con la riforma del 1981, terminando la sua carriera come Ispettore.

Arruolato nel 1946 come Guardia di P.S., ha prestato servizio presso il Reparto Celere di Senigallia AN, per essere poi trasferito al Commissariato di Vado Ligure e successivamente, per gran parte della propria carriera, in Questura a Savona, dove ha ricoperto incarichi di rilievo, con professionalità e competenza. Con la riforma del 1981 è stato inquadrato nel ruolo degli Ispettori, raggiungendo la qualifica apicale di Ispettore Capo.

In pensione dal 1985, ha passato idealmente le “consegne” ai figli: Edoardo Lorenzini, entrato nello stesso anno nella Polizia di Stato, che ha prestato servizio in uffici operativi – dalle Volanti alla Squadra Mobile, fino alla Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Savona – e collocato in quiescenza lo scorso settembre con la qualifica di Sostituto Commissario Coordinatore, e Ubaldo Lorenzini, ex ausiliario della Polizia di Stato.

A Livio, l’attestato di riconoscimento e gli auguri della grande famiglia della Polizia di Stato per questo traguardo di vita che rappresenta motivo di orgoglio ed esempio di dedizione e valori che continuano a ispirare le nuove generazioni della Polizia di Stato.