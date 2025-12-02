Aggiornamento ore 14.20 – Mentre sull’autostrada si inizia le operazioni di riapertura delle tratta di A10 e A7 interdette per la manifestazione, la viabilità in tutta la Valpocevera è nel caos, con code a mare e a monte in praticamente tutte le direttrici. Permane al momento il blocco a Cornigliano.

La nota di Aspi: “Sulla A10 Genova-Savona, nei tratti compresi tra il bivio con la A7 e Genova Pegli verso Savona e tra Genova Prà e il bivio con la A7 Serravalle-Genova verso Genova ed anche sulla A7 tra il bivio con la A12 e Genova Sampierdarena in entrambe le direzioni, si è resa necessaria la chiusura dei tratti autostradali a causa di una manifestazione che sta interessando la competenza autostradale. Si registrano ripercussioni con code in A10 verso Genova a partire da Arenzano, in A26 verso Genova con code a partire da Masone e in A7 verso Genova da Genova Bolzaneto. A chi da Genova è diretto verso Savona si consiglia di entrare a Genova Pegli dopo aver percorso la viabilità ordinaria. A chi da Genova è diretto verso Milano Livorno si consiglia di utilizzare la stazione di Genova est. A chi è diretto verso Milano e Livorno si consiglia di utilizzare la A26 Genova-Gravellona Toce. Percorso inverso per chi è diretto verso Torino e Savona. Sui luoghi degli eventi sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia e la Polizia stradale”.

Aggiornamento ore 14.00 – Il corteo è definitivamente uscito dall’autostrada passando dal casello diGenova Ovest. Secondo quanto riportato dai sindacati, l’intenzione è quella di tornare a Cornigliano dal presidio, passando per via Cantore. Nel frattempo è giunta la notizia di una call in programma tra Bucci e il commissario del governo per provare a trovare una soluzione tampone per la produzione di 45 mila tonnellate di banda stagnata che assicurerebbero il lavoro per altri mesi nello stabilimento di Genova.

Aggiornamento ore 13.20 – Dopo l’assemblea, il corteo è tornato a muoversi verso il casello di Genova Ovest

Aggiornamento ore 13.00 – Al centro di Ponte San Giorgio, con sotto la parte industriale della città, l’assemblea dei lavoratori ha fatto il punto: “Qua ricordiamo le vittime del crollo del ponte Morandi, vittime dell’incuria del capitale – ha detto Armando Palombo, Fiom – La situazione dell’Ilva è la vergogna di questo paese. Devono trovare una soluzione, rapidamente, perchè quello cha

guarda tutte le foto 57



Sciopero ex ilva corteo verso l’aeroporto

abbiamo fatto oggi la faremo anche domani”.

Aggiornamento ore 12.45 – Il corteo è arrivato sul Ponte San Giorgio, uno dei simboli della storia recente della città: il grido che arriva dai manifestanti è “Roma, Roma”.

Aggiornamento ore 12.35 – Con l’A10 chiusa e i blocco a Cornigliano di fatto la città è tagliata in due: restano solamente gli itinerari collinari per attraversare Genova: ecco le alternative

Aggiornamento ore 12.30 – Dopo una breve sosta, il corteo ha ripreso a muoversi in direzione di Genova Ovest, e, il simbolico e iconico Ponte San Giorgio.

La nota di Aspi: “Alle ore 12:00 circa, sulla A10 Genova-Savona, sono stati temporaneamente chiusi i tratti compresi tra Genova Pra’ e l’allacciamento con la A7 Serravalle-Genova verso Genova e tra l’allacciamento con la A7 e Genova Pegli verso Savona, a causa di una manifestazione che sta interessando la competenza autostradale. Inoltre, è stata temporaneamente chiusa la stazione di Genova Aeroporto in uscita per le provenienze da Genova e in entrata in entrambe le direzioni. Attualmente si registrano code nel tratto compreso tra Genova Pegli e Genova Aeroporto in direzione Genova”.

Chi viaggia verso Genova, deve uscire alla stazione di Genova Pra’ e dopo aver percorso la viabilità ordinaria, può rientrate alla stazione di Genova Ovest sulla A7. Chi viaggia verso Savona può uscire a Genova Ovest e dopo aver percorso la viabilità ordinaria, rientrare in A10 alla stazione di Genova Pegli.

Aggiornamento ore 12.10 – Il corteo ha superato il casello, dirigendosi verso il tracciato della A10, al momento chiusa tra Pegli e Genova Ovest. Code e congestionamenti in A7 e nel tratto verso Genova della A10

Aggiornamento ore 12.00 – Il corteo dei lavoratori di Ilva, Ansaldo e Fincantieri ha raggiunto il casello di Genova Aeroporto, sulla A10 che quindi al momento resta chiuso. Code sulla A10: è probabile che nei prossimi minuti possano arrivare delle chiusure.

Aggiornamento ore 11.20 – I lavoratori hanno trovato tutti gli ingressi sbarrati e dopo alcuni tentativi hanno deciso di cambiare obiettivo della protesta, lanciando il corteo verso l’autostrada

Aggiornamento ore 10.45 – I lavoratori, circa 300 persone, sono entrati in aeroporto “parcheggiando” la ruspa portata dallo stabilimento davanti agli ingressi pedonali. Non si registrano tensioni con le forze dell’ordine, al momento non “a vista”

Aggiornamento ore 10.15 – Dopo il compattamento del corteo, i manifestanti hanno imboccato le rampe che portano all’aeroporto Cristoforo Colombo

Aggiornamento ore 9.45 – Il corteo dei lavoratori ex Ilva, dopo essere uscito dall’area industriale è stato raggiunto in via Cornigliano da quello di lavoratori in sciopero di Ansaldo. Adesso la manifestazione punta verso Sestri Ponente, direzione aeroporto

Aggiornamento ore 9.00 – Dopo l’assemblea i lavoratori hanno dati vita ad un nuovo corteo – aperto dallo striscione “Genova lotta per l’industria” che si sta dirigendo verso l’aeroporto. Con i lavoratori ex Ilva anche i colleghi di Ansaldo e Fincantieri.

“Non è il momento delle passerelle, l’avete capito Oggi sfidiamo il Governo – ha sottolineato al megafono Armando Palombo di Fiom Cgil – Glielo abbiamo detto in maniera chiara. È una sfida contro un Governo che sta chiudendo l’industria siderurgica. È chiaro? Noi siamo per il lavoro. Il messaggio che mandiamo noi a livello nazionale, è che vogliamo difendere l’industria e che – lo dico in italiano – non ci possono prendere per i fondelli facendoci fare dei corsi finti. Quindi questa è la giornata della difesa dell’industria. E il Governo non può far finta di niente. Il Ministro non può far finta di niente e la Presidente del Consiglio non può far finta di niente. Perché altrimenti noi radicalizziamo”.

“Siamo preoccupati perché, dopo che il Governo, dopo che Urso ha dichiarato che si vorrà andare avanti col ciclo corto, noi continuiamo a chiedere – noi, come lo stanno chiedendo anche a Taranto – di ritirare questo piano – ha poi aggiunto Nicola Apice della Fim Cisl – Perché questo piano sta portando alla chiusura definitiva dei siti del Nord. ​Oggi siamo qua, ci saranno anche i colleghi dell’Ansaldo e i colleghi della Fincantieri. L’Ansaldo è già in sciopero, la Fincantieri in solidarietà, perché abbiamo bisogno di tutti i lavoratori di Genova. Perché la vertenza dell’Ilva non è una questione che riguarda soltanto i dipendenti diretti, i dipendenti dell’indotto dell’Ilva. Qua si sta parlando del tessuto industriale di una città e dell’intero Paese. Quindi è importante che la città, i lavoratori delle altre aziende, siano solidali. E come oggi abbiamo visto, avremo la possibilità di fare una passeggiata con i nostri colleghi per Cornigliano. E poi vedremo anche se questa passeggiata andrà oltre Cornigliano”.

“Non è la battaglia soltanto del sito di Genova, è la battaglia per l’industria. Oggi dobbiamo di nuovo dare un segnale forte perché non abbiamo avuto nessuna risposta. Il Governo e la Meloni non ha parlato neanche un minuto di quello che sta succedendo alla siderurgia italiana – ha sottolineato Fabio Ceraudo, Usb – ​Finanziano 35 miliardi per le armi e il 2% di PIL e lo scostamento per riuscire a fare quello che gli chiede Trump e il mondo internazionale e non si preoccupano delle esigenze del lavoro e del mondo del lavoro del nostro Paese. Dobbiamo dare una scossa. La daremo da Genova, la daremo da Taranto, la daremo da Novi, da Racconigi. Bisogna che questo Governo si prenda seriamente delle responsabilità”.

Genova. Come annunciato ieri dai sindacati, continuerà anche oggi la dura protesta dei lavoratori Ex Ilva, tornati ieri sulle strade di Genova per protestare contro le ipotesi di riduzione o addirittura chiusura della lavorazioni nello stabilimento di Cornigliano. Dopo aver passato la notte nel presidio di piazza Savio, questa mattina prosegue quindi il blocco stradale che di fatto sta tagliando in due la città con gravissime ripercussioni sul traffico urbano e autostradale.

Questa mattina è prevista l’assemblea davanti alla portineria, sempre alle 8.30, dopodiché “sicuramente questo blocco diventerà qualcos’altro“, come hanno sottolineato ieri i rappresentanti sindacali. Nelle vicinanze ci sono l’aeroporto, la ferrovia e il casello autostradale: probabile che uno di questi punti nevralgici possa essere l’obiettivo della protesta, che finora si è svolta senza alcun tipo di interferenza con le forze dell’ordine. “Se vogliono arrestarci, vengano pure“, è la sfida (simbolica) lanciata ieri da Franco Grondona, protagonista di numerose lotte del passato, a partire da quella in difesa di Fincantieri.

Secondo le prime informazioni in mattinata potrebbe partire un corteo in direzione di piazza Massena, dove si riuniranno con i colleghi di Ansaldo, anche loro in sciopero da ieri, per poi far scattare una mobilitazione congiunta con eventualmente qualche azione più clamorosa. In questa fase potrebbero unirsi anche i lavoratori di Fincantieri, di fatto a pochi metri dai “colleghi”.

L’obiettivo del “salto di qualità” è anzitutto anticipare la data dell’incontro: “Venerdì è troppo tardi, noi pretendiamo subito risposte in merito al futuro di questo stabilimento“. In primo luogo salvaguardare i livelli attuali di produzione, senza fermare le zincature, mentre l’ultimo piano di ridimensionamento prevede di lasciare in funzione solo il ciclo della latta con lo stabilimento al 10% del potenziale effettivo. Bucci ha assicurato che su questo “sono tutti allineati“. E poi garanzie a lungo termine: “Il Governo ci dica qual è la strategia”, ha ribadito Salis. Entrambi hanno parlato di possibile nazionalizzazione e il governatore ha spiegato che la Regione è pronta a chiederla “ufficialmente” se al 28 febbraio non si saranno presentati investitori.

Come successo ieri, anche oggi si prevede una giornata nera per il traffico cittadino. Con i blocchi di Cornigliano permangono chiuse l’omonima via e la Guido Rossa direzione ponente, con deviazioni da lungomare Canepa verso il centro di Sampierdarena.