La Polizia di Stato augura buone feste con uno spot che celebra la vicinanza alla comunità

Savona. Anche quest’anno la Polizia di Stato rivolge i suoi auguri di buone feste alla comunità con uno spot natalizio che ha come protagonista la gente comune. Nel video, donne, uomini, anziani e bambini si susseguono con in mano un addobbo natalizio recante il simbolo della Polizia, a ritmo di una musica che richiama lo spirito delle festività.

Il montaggio punta sulle emozioni: sorrisi, abbracci e gesti di condivisione sono il filo conduttore delle immagini, a sottolineare – attraverso volti e momenti quotidiani – la presenza costante della Polizia di Stato nella vita di tutti i giorni. L’iniziativa vuole essere non solo un augurio, ma anche un messaggio di fiducia e vicinanza fra le forze dell’ordine e i cittadini.

La sequenza finale dello spot guarda al futuro e alle nuove generazioni: una bambina, aiutata da un poliziotto, riesce a collocare un addobbo sulla cima di un albero. Un gesto semplice ma fortemente simbolico, scelto per rappresentare il valore del #Essercisempre, motto istituzionale che richiama l’impegno quotidiano della Polizia di Stato al fianco della comunità, a tutela della legalità e della sicurezza.

Con questo messaggio visivo e emotivo, la Polizia di Stato invita tutti a vivere le feste con serenità, rinnovando l’impegno per il prossimo anno e la volontà di restare accanto ai cittadini in ogni situazione, in ogni stagione.