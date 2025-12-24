  • News24
Il video

La Polizia di Stato augura buone feste con uno spot che celebra la vicinanza alla comunità

Nel video persone di ogni età mostrano addobbi natalizi della Polizia, simbolo di impegno e fiducia verso i cittadini

Savona. Anche quest’anno la Polizia di Stato rivolge i suoi auguri di buone feste alla comunità con uno spot natalizio che ha come protagonista la gente comune. Nel video, donne, uomini, anziani e bambini si susseguono con in mano un addobbo natalizio recante il simbolo della Polizia, a ritmo di una musica che richiama lo spirito delle festività.

Il montaggio punta sulle emozioni: sorrisi, abbracci e gesti di condivisione sono il filo conduttore delle immagini, a sottolineare – attraverso volti e momenti quotidiani – la presenza costante della Polizia di Stato nella vita di tutti i giorni. L’iniziativa vuole essere non solo un augurio, ma anche un messaggio di fiducia e vicinanza fra le forze dell’ordine e i cittadini.

La sequenza finale dello spot guarda al futuro e alle nuove generazioni: una bambina, aiutata da un poliziotto, riesce a collocare un addobbo sulla cima di un albero. Un gesto semplice ma fortemente simbolico, scelto per rappresentare il valore del #Essercisempre, motto istituzionale che richiama l’impegno quotidiano della Polizia di Stato al fianco della comunità, a tutela della legalità e della sicurezza.

Con questo messaggio visivo e emotivo, la Polizia di Stato invita tutti a vivere le feste con serenità, rinnovando l’impegno per il prossimo anno e la volontà di restare accanto ai cittadini in ogni situazione, in ogni stagione.

