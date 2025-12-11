La Polisportiva del Finale dona un nuovo defibrillatore alla Scuola primaria e dell\'infanzia di Calvisio

La Polisportiva del Finale ha donato all’Istituto Comprensivo finalese, e in particolare alla Scuola Primaria e dell’Infanzia Julia Augusta, plesso di Calvisio, un nuovo defibrillatore.

Da anni Polisportiva del Finale è impegnata nella promozione dello sport sicuro e, anche per l’anno in corso ha avviato, in collaborazione con le scuole del territorio, il progetto “Sport a Scuola”. L’iniziativa ha come obiettivo principale quello di far conoscere ed incontrare agli alunni della Scuola Primaria e dell’infanzia, le attività sportive della Polisportiva, offrendo loro un’opportunità di orientamento allo sport.

Sempre nell’ambito di questo progetto, all’inizio dell’anno scolastico, la Polisportiva del Finale ha organizzato corsi di formazione per l’abilitazione all’uso del defibrillatore, rivolti sia ai propri istruttori, sia al personale dell’Istituto Comprensivo. Grazie anche al contributo della famiglia Malatesta, è stato possibile donare un defibrillatore a uno dei plessi dell’Istituto, assumendosi inoltre l’onere della sua gestione e manutenzione.

Alla presenza di tutti gli alunni e del personale della Scuola Primaria Julia Augusta, il vice presidente della Polisportiva Bruno Trotta ha consegnato il nuovo defibrillatore alla dirigente scolastica Elisabetta Meloni. Alla cerimonia hanno partecipato anche l’assessore allo Sport del Comune Valter Sericano, che ha espresso il proprio apprezzamento per la sinergia tra scuola e Polisportiva, e Luca Malatesta con la sua famiglia, già donatori in passato di un defibrillatore per la palestra comunale di Tovo San Giacomo.

A seguire è intervenuto Mauro Griffo, formatore dei corsi di abilitazione all’uso del defibrillatore, che ha illustrato ai bambini – con un linguaggio semplice e adatto alla loro età – il funzionamento dell’apparecchio. Gli alunni hanno seguito con grande attenzione, ponendo domande e partecipato attivamente alla lezione. Griffo ha spiegato loro in che modo possono essere d’aiuto, ad esempio controllando che la lucina verde del defibrillatore sia accesa e lampeggiante quando vi passano davanti, oppure segnalando ad un adulto l’eventuale presenza di luce rossa o lo spegnimento del dispositivo, che potrebbe indicarne il malfunzionamento.

In caso di emergenza, i bambini possono inoltre aiutare recuperando il defibrillatore su richiesta di un adulto e mantenendosi poi a distanza per non intralciare l’intervento dell’adulto abilitato. Hanno dimostrato inoltre di conoscere già il numero unico di emergenza, il 112.

Al termine dell’attività, i bambini sono stati riaccompagnati in classe dalle loro insegnanti, dove hanno potuto gustare la merenda, concludendo così un momento di informazione, festa e condivisione.

“La donazione del defibrillatore rappresenta un importante investimento nella sicurezza e nella tutela della vita. Il gesto di attenzione al benessere dei nostri alunni e del personale scolastico e il profondo senso civico e di comunità manifestati in questa occasione evidenziano un esempio di collaborazione virtuosa tra Istituzioni e territorio. Esprimo, in nome di tutta la comunità educante che rappresento, sincera gratitudine per aver reso la scuola un posto più sicuro” ha sottolineato la dirigente scolastica Meloni.

“La sicurezza delle persone – siano esse studenti, atleti, insegnanti, collaboratori, dirigenti o istruttori – rappresenta per noi da sempre un elemento prioritario“ ha aggiunto il presidente della Polisportiva del Finale Stefano Schiappapietra.

“In questi anni, con grandi sacrifici, abbiamo dotato tutti gli impianti sportivi, scolastici e non, di un defibrillatore semiautomatico, provvedendo anche alla formazione quotidiana dei nostri istruttori. In questa occasione siamo stati lieti di poter supportare l’Istituto Comprensivo relativamente al plesso di Calvisio che, dotato di una piccola palestra, seppur non di nostra gestione, era sprovvisto di defibrillatore”.

“Ringrazio di cuore la famiglia Malatesta, che ha sempre dimostrato grande sensibilità e attenzione nei confronti della nostra Polisportiva” ha concluso il presidente.