La “Pasticceria Simo” di Alassio premiata dalla Guida del Gambero Rosso

La “Pasticceria Simo” di Alassio si conferma tra le eccellenze dolciarie italiane, ottenendo un prestigioso riconoscimento nella nuova edizione della guida del Gambero Rosso.

Il locale alassino ha, infatti, raggiunto un punteggio di 82/100, conquistando nuovamente le “Due Torte”, simbolo di cura artigianale e maestria nel mondo della pasticceria, distinguendosi per la qualità delle materie prime, la cura delle preparazioni e l’attenzione verso l’innovazione, senza mai perdere il legame con la tradizione.

“Congratulazioni vivissime, da parte mia e di tutta l’Amministrazione comunale, alla Pasticceria Simo per questo brillante risultato che ci riempie di orgoglio – dichiara l’assessore al Commercio del Comune di Alassio, Franca Giannotta – Questa splendida notizia, che arriva proprio nei giorni in cui la Cucina Italiana è stata riconosciuta patrimonio culturale immateriale dell’umanità dall’UNESCO, rappresenta un traguardo che valorizza la nostra città, che può contare su una delle migliori pasticcerie italiane e che, insieme ad altre eccellenze del territorio, contribuisce a consolidare l’immagine di Alassio come meta gastronomica di primissimo livello”.

“Ricordo con piacere quando, nel dicembre di due anni fa, abbiamo consegnato nella Sala Consiliare la pergamena ufficiale del Comune di Alassio ai titolari della Pasticceria Simo per il conferimento delle “Due Torte” da parte della prestigiosa guida “Pasticceri e pasticcerie d’Italia”, proprio a cura del Gambero Rosso” conclude l’assessore.