“La magia del Natale a Borgio Verezzi”: tanti gli eventi per bambini e famiglie nel periodo natalizio

Borgio Verezzi. Il progetto comunale “La Magia del Natale a Borgio Verezzi”, realizzato anche grazie al contributo ottenuto dalla Regione Liguria tramite i fondi del FUNT 2025 del Ministero del Turismo dedicati alla realizzazione di eventi ed iniziative natalizi, comprende ben quattro appuntamenti dedicati a bambini e famiglie e tutti ad ingresso libero:

Si comincia lunedì 29 dicembre al Teatro Gassman alle ore 16, con lo spettacolo Pinocchio: un’ora di puro divertimento (e non solo) con l’istrionico Daniele Debernardi de Il Teatro dell’Erba Matta e i suoi originalissimi pupazzi, scenografie e musica – al termine dello spettacolo, merenda gratuita per tutti.

Si prosegue martedì 30 dicembre sempre al Gassman alle ore 16, con il Christmas Magic Show del Mago TAZ, che viporterà nel suo mondo magico fatto di bacchette dispettose, cappelli infuocati e conigli che non vogliono proprio apparire! Ci saranno anche tante magie con protagonisti il Grinch, Rodolph e naturalmente Babbo Natale! Un family show dove i bambini sono protagonisti, ma anche gli adulti rimangono incantati.

Venerdì 2 gennaio ore 15,30 presso la sala consiliare Comunale sarà la volta delle letture animate curate da Stefania e Arianna del “Teatro Più Piccolo che C’è”: ascolteremo e vivremo in compagnia dei più piccoli le storie di ELU, il giovane elfo generoso. Al termine, un piccolo dono per tutti e… merenda! L’evento è organizzato dalla biblioteca Civica, come iniziativa di promozione della lettura e dell’ascolto.

Lunedì 5 gennaio presso il Teatro Gassman alle ore 15.30, proiezione del film di animazione per bambini e famiglie “Scirocco e il regno dei venti” di Benoit Chieux, seguito da merenda per tutti.

Nel film, incontreremo tanti personaggi: un essere misterioso di cui si scorge solo un occhio ma che può procurare gravi danni: Scirocco. Un altro che assomiglia a un goblin e che pretende di tiranneggiare tutti. Due sorelle trasformate in gatte: Juliette e Carmen. Una cantante dalla voce sublime con una sensibilità materna: Selma. Questi personaggi, insieme a un giocattolo in legno che, smontato e rimontato, perde il senso della realtà, sono i protagonisti di un film di animazione in grado di affascinare grandi e piccini: venite a vederlo!

Agli eventi comunali per bambini e famiglie si affiancano quelli organizzati dalle associazioni locali:

Domenica 28 dicembre: dalle 12 presso il campetto delle Opere Parrocchiali: castagnata AIB Protezione Civile con buon cibo per pranzare o far merenda insieme, in compagnia delle bancarelle degli “Amici del desbarassu”; dalle 15 a Verezzi, musica in Piazza con Paolo Bortolotti e spettacolo “Regina delle Nevi” (APS Vivere Verezzi).

Sabato 3 gennaio: dalle ore 15 in piazzetta a Verezzi, “Baratta i tuoi giochi” (porta un gioco che non usi più e scambialo con un altro bambino – a cura di APS Vivere Verezzi.

Domenica 4 gennaio: in Piazza Magnolie dalle ore 14 alle 18 Castagnata Alpina con intrattenimento per bambini al Teatro Gassman, ore 21: Arsenico e Vecchi merletti con i giovani attori della Compagnia del Barone Rampante – spettacolo teatrale e consegna dei “Baronetti”.

Martedì 6 gennaio: dalle ore 15 in Piazza Gramsci a Verezzi, Festa della Befana con laboratorio, intrattenimento, merenda e.. arrivo della Befana!

Tutti gli eventi sono ad ingresso libero.