La Liguria conquista il Martinez di Cannes: business, formazione e alta cucina

Ligure. CNA Liguria sceglie la Costa Azzurra per raccontare il meglio della propria identità gastronomica e produttiva. CNA Liguria, la Camera di Commercio Italiana di Nizza e Liguria International, con il sostegno del Consolato Generale d’Italia a Nizza e del Département des Alpes-Maritimes, hanno organizzato, all’Hôtel Martinez di Cannes, una giornata interamente dedicata ai sapori autentici del territorio ligure e alle opportunità di sviluppo sul mercato francese.

Il programma si è aperto con una sessione formativa pensata per fornire alle imprese strumenti operativi. Davide Borghesi della Camera di Commercio Italiana a Nizza ha offerto una fotografia aggiornata del mercato francese e dell’export agroalimentare italiano, con un focus specifico sulla Costa Azzurra.

A seguire, l’avvocato Flavio Di Benedetto (Rödl & Partner Avocats) ha approfondito le modalità di ingresso sul mercato e il quadro giuridico che regola la relazione tra fornitore e buyer, fornendo alle imprese indicazioni concrete per strutturare accordi solidi e conformi alla normativa francese.

La parte contabile e fiscale è stata affidata a Francesco Moroni (In Extenso), che ha illustrato regole di fatturazione, obblighi IVA, procedure di identificazione fiscale, scadenze dichiarative e differenze tra stabile organizzazione ai fini IVA e ai fini dell’imposta sulle società, accompagnando le aziende in una vera e propria check-list operativa per evitare rischi e contestazioni.

Il programma è entrato nel vivo nel pomeriggio con gli incontri B2B che hanno coinvolto 18 imprese liguri e 20 buyer francesi provenienti da GDO, distribuzione specializzata, ristorazione e alta cucina, con l’obiettivo di trasformare la qualità dei prodotti in contatti concreti, accordi commerciali e partnership durature, rafforzando l’asse Liguria–Costa Azzurra come naturale corridoio di sviluppo.

La giornata si è conclusa con una cena di gala interamente dedicata ai territori liguri e firmata dagli chef Jorg Giubbani e Matteo Rezzano del ristorante stellato Rezzano Cucina e Vino, recentemente insignito della stella Michelin coadiuvati dagli chef stellati dell’Hôtel Martinez. Un dinner show capace di tradurre in alta cucina l’identità gastronomica ligure attraverso piatti iconici come il risotto al pesto con gamberi viola, la terrina di razza cabannina e il pandolce genovese al chinotto.

“Eventi come quello di Cannes dimostrano quanto sia fondamentale offrire alle piccole imprese liguri occasioni di formazione e strumenti concreti per affacciarsi ai mercati internazionali -. sottolinea Paola Freccero, Presidente Nazionale CNA Pastai -. Non solo vetrine promozionali, ma veri percorsi strategici che permettono ai nostri produttori di crescere, strutturarsi e trovare nuovi sbocchi commerciali. Per il comparto agroalimentare, e in particolare per chi custodisce il patrimonio della pasta artigianale, queste opportunità rappresentano un passo essenziale per consolidare la propria presenza all’estero. Il mercato francese, così vicino geograficamente e culturalmente, è uno dei più promettenti per i prodotti liguri. Avere la possibilità di incontrare buyer selezionati in un contesto prestigioso come il Martinez crea condizioni reali per trasformare il potenziale in risultati” conclude la Presidente Nazionale di CNA Pastai Paola Freccero.