La cerimonia del Confuoco a Pietra Ligure: “Una tradizione che rafforza il senso di comunità”

Pietra Ligure. Domenica 21 dicembre tornano la tradizionale e suggestiva cerimonia del Confuoco (U Cunfögu) e l’assegnazione del premio “Pietrese dell’anno”, accompagnati dal consueto programma di appuntamenti, che, da decenni, segnano la domenica prenatalizia pietrese.

Come da antica usanza, alle ore 17.00, il Sindaco accenderà, con la Luce della Pace da Betlemme portata dagli Scout del Gruppo Agesci Val Maremola 2, il ceppo d’alloro (oibâ) nella cornice di piazza La Pietra (Ciàssa Véggia), nel centro storico di Pietra Ligure, rinnovando quell’antico rito che dal 1385, anno in cui Pietra Ligure entrò a far parte della Repubblica di Genova, è occasione per i pietresi di ringraziamento e di omaggio alle autorità, oltreché di scambio degli auguri. Cerimonia dal profondo contenuto civile e sociale, rispecchia l’esigenza di un rapporto sempre vivo e rinnovato fra la cittadinanza e i propri amministratori, rinsalda il senso di identità e appartenenza alla comunità e porta con sé la tradizione che se le fiamme si alzano dritte verso il cielo si preannuncia un anno positivo e fortunato.

Come di consueto, la cerimonia del Confuoco sarà preceduta, a partire dalle ore 16.00 al Cinema Teatro Guido Moretti, dalle poesie e dai canti natalizi dei bambini delle scuole elementari che faranno da cornice alla consegna del Premio “Pietrese dell’Anno” e dal suggestivo corteo storico del Gruppo storico “Jus Tenens” per le vie del centro che accompagnerà, sulle note della Filarmonica Guido Moretti 1518, il Sindaco e il neo “Pietrese dell’anno” in piazza La Pietra per l’accensione del grande falò.

Per l’anno 2025, la Giunta comunale, con delibera n. 153 del 16/12/2025, ha deciso di conferire il premio “Pietrese dell’Anno” alla Dott.ssa Nicoletta Gandolfo, Presidente della Società Italiana di Radiologia Medica e Interventistica, Direttore del Dipartimento Immagini dell’Asl 3 “Genovese” e Coordinatore della Breast Unit, docente alla Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica dell’Università degli Studi di Università di Genova e, per tanti anni, Dirigente medico radiologo all’Ospedale Santa Corona.

“Domenica prossima si rinnova l’appuntamento con la suggestiva cerimonia del Confuoco, accompagnato dalla sempre affascinante coreografia del corteo storico per le vie della città. Insieme al Confuoco” ritorna, naturalmente, anche l’attesa cerimonia di consegna del premio “Il Pietrese dell’anno”. Due appuntamenti molto cari a tutta la nostra comunità, particolarmente carichi di significato e di profondo contenuto civile e sociale, che traggono la loro essenza proprio dalla partecipazione dell’intera comunità, dai bambini, alle famiglie, agli anziani. Una festa veramente di popolo che coinvolge tutta la città che si carica quest’anno di un profondo significato di pace, grazie alla Luce di Betlemme portata dai nostri scout” commentano il Sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e l’Assessore alla cultura Daniele Rembado insieme a tutta l’Amministrazione comunale.

“Una splendida iniziativa, per la quale li ringraziamo, che vede gli scout di tutto il mondo impegnati nella distribuzione di una fiammella accesa dalla fiamma perenne che arde nella Chiesa della Natività a Betlemme e che arriva fino a noi grazie ad una staffetta ferroviaria che unisce tutta l’Europa. L’augurio che ci facciamo è che, insieme al calore del Confuoco, si diffonda ovunque un sincero messaggio di speranza e di pace” concludono.