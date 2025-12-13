Kick boxing, sei atleti savonesi ai campionati regionali liguri

Sant’Olcese. Si terrà domani, domenica 14 dicembre, dalle ore 9, presso il palazzetto dello sport in via Don Luigi Sturzo 80 a Manesseno la prima fase dei campionati regionali liguri, gara ufficiale valida per la qualificazione al Criterium e per l’accesso ai campionati italiani assoluti.

Sul tatami si sfideranno atleti Cadetti, Junior e Senior tra i quali sei atleti dell’associazione sportiva savonese Asd Kick Boxing Savate Savona, guidata dal Maestro Andrea Scaramozzino.

In gara ci saranno tra le centinaia di atleti provenienti da tutto il territorio ligure anche Silvia Debenedetti, Sara Carrello, Mattia Pirotto, Diego Anselmo, Andrea Carrello, Federico Buttiglieri, guidati appunto dal Maestro Scaramozzino e dalla pluricampionessa Chiara Vincis in veste da aiuto coach.

Un evento istituzionale Federkombat – Comitato Regionale Liguria, dove tecnica, rispetto e passione saranno protagonisti assoluti.

In parallelo, spazio anche ai più piccoli (fascia 6-9 anni) con attività sperimentali e formative, per far vivere a tutti l’emozione della competizione in sicurezza.

La locandina dell’evento