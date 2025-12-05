Investimento sulle strisce a Ceriale, due 30enni feriti e trasportati in ospedale

Ceriale. Investimento pedonale nel pomeriggio di oggi a Ceriale sulla via Aurelia.

Secondo quanto appreso, intorno alle 17 e 30, due 30enni sono stati colpiti da un’auto in transito mentre attraversavando la strada sulle strisce pedonali. A seguito dell’urto con la vettura sono caduti a terra sulla carreggiata.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Bianca di Albenga e di personale sanitario: dopo le prime cure, i due feriti sono stati trasportati all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Stando alle prime informazioni, le loro condizioni e il loro quadro clinico non destano particolare preoccupazione. Fortunatamente non hanno riportato traumi significativi nonostante la dinamica dell’accaduto.

Inevitabili le ripercussioni al traffico sulla via Aurelia, con rallentamenti e disagi alla circolazione viaria per consentire l’azione dei soccorritori.

Sono in corso i primi rilievi e accertamenti da parte della polizia stradale intervenuta sul luogo dell’investimento.