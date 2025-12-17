Investimento mortale Savona, Russo: “Doveroso rispetto e empatia, evitare toni non coerenti con il momento tragico”

Savona. “Ieri Savona è stata scossa da una gravissima tragedia: una ragazza, una studentessa, ha perso la vita nella nostra città, mentre andava al lavoro. È stata interrotta una vita e distrutta una famiglia. In questi casi, penso sia doveroso mantenere un contegno di rispetto, di empatia, esprimendo anche con il silenzio ciò che è impossibile esprimere con le parole ed evitando toni non coerenti con il momento tragico, perché anche questo è il segno di una città profondamente solidale come è Savona”.

Il sindaco di Savona, Marco Russo, in un post sulla sua pagina Facebook chiede rispetto per la famiglia dopo la tragedia avvenuta ieri in corso Tardy e Benech.

“La città si è sentita subito partecipe dell’immenso dolore: si è dipanato un filo emotivo che ci ha tenuti legati e in ogni luogo, in ogni contesto si è voluto esprimere il cordoglio e manifestare profonda tristezza per quanto accaduto. Questo è il segno che siamo una comunità, che sente il doloro come proprio e vuole stringersi intorno alla famiglia, farle sentire il suo calore, la sua vicinanza, il suo sostegno”.

“Questo non restituisce la vita di Valentina, ma è un sentimento che voglio esprimere ai genitori, al fratello e agli altri parenti, sapendo di interpretare il sentire dei savonesi”, conclude il sindaco.