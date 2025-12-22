  • News24
Ricordo

Investimento mortale Savona, in consiglio comunale un minuto di silenzio per Valentina Squillace

Il presidente del consiglio: "C'è stata un'orribile disgrazia, se n'è già parlato lungamente, noi non facciamo parole, invito tutti a fare un minuto di silenzio"

Tragedia a Savona, donna investita in corso Tardy e Benech: è morta

Savona. La seduta del consiglio comunale di Savona di oggi pomeriggio si è aperta con un minuto di silenzio per ricordare Valentina Squillace, la 22enne investita da un tir in corso Tardy e Benech martedì scorso.

“Prima di cominciare ricordo che a Savona c’è stata un’orribile disgrazia, se n’è già parlato lungamente, noi non facciamo delle parole ma mi sembra giusto rendere testimonianza di questa giovane vita spezzata e invito tutti a fare un minuto di silenzio”, ha detto Franco Lirosi, il presidente del consiglio comunale in apertura.

La giovane è stata investita mentre stava attraversando la strada intorno alle 8 di mattina. Durante l’omelia del funerale don Angelo Magnano ha lanciato un appello alle istituzioni chiedendo di intervenire per migliorare la sicurezza di corso Tardy e Benech, una delle arterie principali di Savona dove passano anche i tir diretti e provenienti dal porto. Nel frattempo anche i commercianti sono ritornati a chiedere interventi al Comune con una petizione che sarà possibile firmare da sabato 27 negli esercizi commerciali della zona.

