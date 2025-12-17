Investimento mortale a Savona, venerdì 19 dicembre i funerali di Valentina Squillace

Savona. Si terranno venerdì 19 dicembre alle 10 nella chiesa Santa Maria della Neve in via Saredo i funerali di Valentina Squillace, la 22enne savonese morta nell’incidente di ieri mattina in corso Tardy e Benech.

Secondo quanto ricostruito, la giovane stava attraversando la strada quando è stata investita e trascinata da un tir. La dinamica è ancora da stabilire con esattezza, con i rilievi e le indagini affidati alla polizia locale, che per la ricostruzione potrà contare sulle videocamere di sorveglianza e sulle testimonianze di alcune persone presenti al momento della tragedia.

Sul luogo dell’accaduto immediato l’intervento dei soccorsi: oltre all’ambulanza e all’automedica sono arrivati anche i vigili del fuoco e la polizia locale per i rilievi del caso.

Frequentava il quarto anno di Giurisprudenza dell’Università di Genova, dopo aver terminato le scuole superiori a Savona, nel 2022, diplomandosi all’Istituto savonese Boselli-Alberti. La notizia si è subito diffuso a Savona, dove la 22enne era molto conosciuta, stimata e benvoluta, gettando nello sconforto amici e conoscenti.