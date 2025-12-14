Invernale del Ponente Ligure: Velasquez, Manicchia e Whiz in testa al giro di boa del Campionato

Varazze. Tanto sole ma niente vento per il fine settimana del giro di boa del 35° Campionato Invernale del Ponente organizzato da Varazze CN, CN Celle e LNI Savona, con la partecipazione di 25 barche delle classi ORC, Gran Crociera e Libera ospitate presso la Marina di Varazze.

Sabato 13 dicembre, con mare calmo, cielo sereno e brezza leggera da Sud a 7 nodi, il Comitato di Regata composto da Carlo Camassa, Stefano Carattino, Salvatore De Caro, Marcella Ercoli e Roberto Goinavi ha salvato la regata con un percorso decisamente corto che ha evitato il fuori tempo massimo generale. Prova ne sia che solo le barche ORC hanno compiuto il percorso intero, mentre per le altre classi è stata necessaria una ulteriore riduzione del numero di giri fra le boe davanti a Varazze. Per fortuna non c’era onda, che avrebbe arrestato il lento abbrivio delle barche, vista la modesta spinta della brezza sulle vele.

Domenica 14 dicembre, altra bella mattinata per la tintarella ma con la brezza troppo flebile e la regata annullata a mezzogiorno, dopo la vana attesa di qualche refolo.

Dopo 3 prove, nella Classe ORC si è portata in testa Velasquez, Ridas 37 di Luigi Buzzi del CV Celle, a 7 punti (1-5-1), superando la piccola 7 metri Bellastoria, J-24 di Mauro Benfatto della LNI Mandello del Lario, a 10 punti (3-1-6), mentre si conferma al terzo posto Rachistar, X-41 di Massimo Schieroni del Savona YC, a 12 punti (2-8-2). Segue un terzetto di barche pari merito a 16 punti, Hypnotic (T-34), Vitamina (Dehler 39), Nuvola Rossa (J-24), che fanno pensare a una sfida ancora apertissima alla ripresa del Campionato nel nuovo anno.

Nella regata inevitabilmente lenta, l’ordine di arrivo delle prime tre barche coincide con la classifica in tempo corretto, dove il percorso di appena 3 miglia è stato completato in 40 minuti da Velasquez (11 metri), che ha preceduto di mezzo minuto Rachistar (12 metri) e di quattro minuti Vitamina (12 metri).

Nella Classe Gran Crociera si conferma al comando Manicchia, Dufour 34 di Oscar Bonetti della LNI Arona, a 5 punti (1-1-3), che al secondo posto vede avvicinarsi la campionessa in carica Mediterranea, X-362 di Marco Pierucci del CV Domaso, a 8 punti (3-3-2), mentre in terza posizione si porta Ondalunga, First 40.7 di Davide Garbi del Marvelia ASD di Dongo, a quota 11 (5-5-1), che scavalca Soffio, Dufour 405 GL di Massimiliano Casiroli del Savona Y.C., a 12 punti (4-2-6).

Per la cronaca, anche questa regata ha registrato il dominio in tempo reale di Ondalunga, (prima anche in tempo compensato), davanti a Mediterranea e a Manicchia, che sul traguardo era arrivata quinta.

Infine, per la Classe Libera, dopo 3 prove si mantiene in prima posizione a punteggio pieno Whiz, Genesi 43 di Andrea Bartolotti della LNI Savona, seguita da Solamente, Dufour 36 Classic di Giancarlo Cominoli del Savona YC, a 8 punti (3-3-2), e da Delphia, Delphia 24 di Diego Finotello del CV Wind, a 6 punti (2-4-4).

Le prossime sfide il 10 e 11 gennaio 2026.