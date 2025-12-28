Intitolata “Punta Lamina” sul Monte Grosso fra Pietra Ligure e Tovo San Giacomo

Pietra L. La quota 315 sul versante sud ovest del Monte Grosso di Pietra Ligure si chiama “Punta Lamina”.

L’iniziativa, anche un po’ goliardica è partita da un gruppo di giovani alpinisti di Pietra Ligure e Tovo San Giacomo che hanno realizzato anche la cassettina con la scritta “Punta Lamina mt. 315” in cui è stato riposto il diario di vetta firmato da tutti i partecipanti.

Partiti in un folto gruppo alle 14.00 dal Santuario di N.S. del Soccorso hanno raggiunto la vetta in circa una ora di cammino. Qui nel corso di una breve e semplice cerimonia è stata posizionata la cassettina in cui dopo le firme dei presenti è stato riposto il diario di vetta, a cui è seguito un brindisi collettivo.

I partecipanti sapevano che tutta l’area in cui ricade Punta Lamina viene denominata in dialetto “Muru Neigru” (Muso Nero) ma dalla consultazione della mappe il punto dove si trova la croce di vetta non aveva nome e da lì è scaturita l’idea.

Una curiosità il nome “Punta Lamina” richiama – per assonanza – quello più alto e famoso di “Point Lenana” vetta del Monte Kenya scalata negli anni 40 da Felice Benuzzi, evaso dal campo di prigionia in Africa e raccontata nel libro “Fuga sul Kenya”

“La passione alpinistica non ha confini e chissà che i nostri giovani non tentino in futuro altre imprese a quote più elevate” affermano gli organizzatori dell’iniziativa.