  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Disagi

Intervento su serbatoio dell’acqua ad Andora, il 23 dicembre sospensione temporanea del servizio idrico: ecco dove

Dalle 8.30 alle 16

siccità acqua rubinetto

Andora. Martedì 23 dicembre i tecnici di Rivieracqua interverranno sul serbatoio Pineta 2 per installare un misuratore di portata.

Durante le lavorazioni, che verranno effettuate tra le 8.30 e le 16, in diverse zone di Andora verrà sospesa l’erogazione dell’acqua.

L’interruzione interesserà le utenze site nelle seguenti vie: via del Lampin; Strada della Pineta; Strada della Cornice; via Donizetti; via Rossini; via Puccini; via Guinzoni; via Clavesana, via Sant’Ambrogio; via Porcella; via Caffaro.

Al termine dei lavori il servizio verrà regolarmente ripristinato. Eventuali fenomeni di torbidità potranno verificarsi nelle ore immediatamente successive alla riattivazione della rete.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.