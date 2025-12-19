Intervento su serbatoio dell’acqua ad Andora, il 23 dicembre sospensione temporanea del servizio idrico: ecco dove

Andora. Martedì 23 dicembre i tecnici di Rivieracqua interverranno sul serbatoio Pineta 2 per installare un misuratore di portata.
Durante le lavorazioni, che verranno effettuate tra le 8.30 e le 16, in diverse zone di Andora verrà sospesa l’erogazione dell’acqua.
L’interruzione interesserà le utenze site nelle seguenti vie: via del Lampin; Strada della Pineta; Strada della Cornice; via Donizetti; via Rossini; via Puccini; via Guinzoni; via Clavesana, via Sant’Ambrogio; via Porcella; via Caffaro.
Al termine dei lavori il servizio verrà regolarmente ripristinato. Eventuali fenomeni di torbidità potranno verificarsi nelle ore immediatamente successive alla riattivazione della rete.
Più informazioni