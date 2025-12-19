Insegue, blocca e disarma un rapinatore: alla loanese Serena Traverso una Pubblica Benemerenza al Merito Civile

Loano. Nel corso della cerimonia istituzionale degli auguri svoltasi ieri, giovedì 18 dicembre, al complesso monumentale del Priamar di Savona alla presenza del prefetto Carlo De Rogatis, è stata conferita alla cittadina loanese Serena Traverso la Pubblica Benemerenza al Merito Civile.

Il prestigioso riconoscimento, firmato dal ministro dell’interno Matteo Piantedosi, premia un atto di elevato coraggio e senso civico compiuto nel dicembre 2016 a Loano, quando Serena Traverso intervenne prontamente in soccorso di un’imprenditrice vittima di una rapina.

Richiamata dalle urla della donna, inseguì il malvivente armato, riuscendo a bloccarlo e a disarmarlo, consentendo così l’immediato intervento delle forze dell’ordine.

Questa azione determinante contribuì in modo significativo all’identificazione e alla successiva condanna del responsabile da parte dell’autorità giudiziaria.

“Questo riconoscimento – sottolinea il sindaco di Loano Luca Lettieri – rappresenta non solo un giusto tributo personale, ma anche un messaggio forte per tutta la comunità: il senso civico, la responsabilità e il coraggio sono valori fondanti della convivenza democratica e della sicurezza collettiva. La nostra città esprime orgoglio e profonda gratitudine a Serena Traverso per l’esempio offerto e per aver incarnato, con un gesto concreto, i più alti valori della cittadinanza attiva”.

Già a dicembre 2016 l’allora sindaco di Loano Luigi Pignocca aveva consegnato a Serena Traverso un pubblico encomio con la seguente motivazione: “Per aver agito con vero coraggio, spirito di iniziativa e lodevole comportamento nell’immediatezza di un fatto criminoso fermando l’azione di un malvivente mentre poneva in atto una rapina a mano armata nei confronti di una concittadina. Sprezzante del pericolo e con esemplare altruismo, Serena Traverso si avventava sul rapinatore disarmandolo e costringendolo a terra in attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine e diventando così un chiaro esempio di virtù civiche ed altissimo senso del dovere come dovrebbe avere ogni cittadino”.